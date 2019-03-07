Antalya'da Erbakan anısına resim sergisi

SAADET Partisi Korkuteli İlçe Teşkilatı tarafından Osmanlı çeşmesi yanında Necmettin Erbakan'ın siyasi hayatından çeşitli kesitleri içeren bir fotoğraf sergisi açıldı. Fotoğraf sergisine vatandaşlar ilgi gösterirken, katılımcılara helva da dağıtıldı.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Ziya Çimen, "Erbakan hocamızı bundan 8 yıl önce darül bekaya uğurladık. Bu yıl Erbakan hocamız vefatının 8'inci yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılacak. Gerek ülkemiz içerisinde yaşanan hadiseler, gerekse İslam coğrafyasında ve dünyada cereyan eden hadiseler göz önünde bulundurulduğunda Milli Görüş'ün ve Erbakan hocanın ortaya koyduğu çözüm önerilerinin zarureti daha da tebarüz etmektedir. Erbakan hocamız inancı, azmi, mücadelesi, vefası, istikameti, davasına bağlılığı ve sayamadığımız birçok özelliğiyle bizlere hep önder ve heyecan kaynağı olmuştur. Erbakan hocamız büyük ilim, siyaset, devlet ve dava adamı olarak hizmetleri ve başarılarıyla hem ülkemizde çığırlar açmış hem İslam dünyasını etkilemiş hem de insanlığa barış ve huzur getirecek yeni bir dünyanın adımlarını atmıştır. Yapılacak programlar çerçevesinde, Erbakan hocamızın hadiselere koyduğu teşhisleri ve çözüm önerilerini, icraatlarında gözettiği prensipleri bir defa daha hatırlama gayretinde olacağız" dedi.

Programın devamında Erbakan için dua edildi.