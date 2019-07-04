Antalya'da engelsiz ulaşım için denetimler sürüyor

ZABITA Müdürlüğü ekipleri, engelli vatandaşların trafikte güvenli ulaşımını sağlamak için Muratpaşa Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki kaldırımlarda yaptığı denetimlerde esnafı uyardı. Ekipler, kaldırımlarda tekerlekli sandalye giriş-çıkışını ve engelli şeridinin kullanımına engelleyecek şekilde konan malları kaldırttı. Yaya öncelikli ulaşım için denetimleri aralıksız sürdüreceklerini belirten belediye yetkilileri, “Engelli vatandaşlarımızın, bebek arabaları ile yola çıkan annelerin, tüm yayaların, kaldırımları rahatça ve güvenle kullanmalarını istiyoruz. Esnafımıza, gerekli duyarlılığı göstermeleri için çağrıda bulunuyoruz. Kaldırımların doğru kullanımı için yeni düzenlemeler yapacağız. Fen İşleri Müdürlüğümüz de tüm kaldırımları kontrol edecek" dedi.