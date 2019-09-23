Antalya'da engelsiz ulaşım aracı gelin arabası oldu

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Engelsiz Ulaşım Aracı, dünya evine giren ortopedik engelli Uğur Perçin ile Özge Özarmut'a gelin arabası olarak tahsis edildi. Renkli tüller ve balonlarla süslenip gelin arabasına dönüştürülen engelsiz ulaşım aracını karşılarında gören genç çift şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi. Engelli genç çiftin mutlu günlerini kolaylaştıran araç, önce gelini kuaförden baba evine getirdi. Engelsiz ulaşım aracı ardından düğün konvoyu halinde kornalar eşliğinde genç çifti düğün salonuna getirdi.

MUTLULUĞA TAŞIDI

Hayatlarının en mutlu günlerini yaşadıklarını ifade eden damat Uğur Perçin, “Sevdiğim insanla evleniyorum çok mutluyum. Düğünümüzde ulaşımımız için Büyükşehir Belediyemize araç için talepte bulunmuştuk. Aracı çok güzel süslemişler, çok beğendik teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi bünyesinde hizmet veren engelsiz ulaşım aracı, Antalya'da bedensel engelli olup, tekerlekli sandalye, yardımcı cihaz kullanan ve toplu taşıma araçlarını kullanamayan vatandaşlara hizmet veriyor.