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Antalya'da engelli sokak köpeklerine özel bakım

Doğuştan ya da herhangi bir kaza sonucu engelli kalan, sokakta yaşayamayacak derecede de yaşlı olan köpekler Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvan bakımevine açılan özel bir bölümde bakılıyor

Antalya'da engelli sokak köpeklerine özel bakım

Doğuştan ya da herhangi bir kaza sonucu engelli kalan, sokakta yaşayamayacak derecede de yaşlı olan köpekler Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvan bakımevine açılan özel bir bölümde bakılıyor

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:43
Antalya'da engelli sokak köpeklerine özel bakım
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BAKIMEVİ personeli engelli köpeklere gösterdiği şefkatle eksikliklerini unutturmaya çalışıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü tarafından engelli ve yaşlı köpekler için Kepezaltı Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım Evi’nde açılan özel bölümde engelli köpeklere şefkatle eksiklikleri unutulmaya çalışılıyor. Engelli bölüme doğuştan engelli ya da bakıma muhtaç yaşlı köpekler, direkt olarak giriş yapabilirken, çeşitli trafik kazası sonrası ilk olarak operasyon bakım ünitesine götürülen hayvanlar da sağlığına kavuştuktan sonra tekrar yaşam alanına salınıyor. Operasyon sonrası engelli kalanlar ise yine engelli bölümüne alınarak bakımına devam ediliyor.

Kokusundan tanıyorlar

122 köpeğin yer aldığı engelli bölümde, bakıcı personeller ise buradaki köpeklere sevgiyle yaklaşıyor. Sabah mesaiye başlayan personelleri kokusundan tanıyan köpekler hemen havlamaya başlıyor ve kısa sürede personellerin etrafında toplanıyor. Köpekleri tek tek okşayarak şefkat gösterdikten sonra karınlarını doyuran personellere ise bacakları, gözleri olmayan bazı köpeklerin cevabı ise sarılarak oluyor.

30 bine yakın hayvan getirildi

Şu ana kadar bakımevine 30 bine yakın hayvanın getirildiğini belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nde Veteriner Hekimi Volkan Toprak, Ağustos ayı itibariyle 561 hayvanın giriş yaptığını kaydetti.

Son 8 ayda 200 üzerinde hayvanın sahiplendirildiğini belirten Toprak, “Yemek su ve barınak hizmeti sağlıyoruz. Engelli dışında tedavisi tamamlanan hayvanları alındığı bölgeye bırakıyoruz. Hayvanları burada ömrünün sonuna kadar hapis tutmuyoruz. Engelli hayvanları ise diğer hayvanlara karşı eksik oldukları için burada bakıyoruz. Sadece sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız olduğunda engelli köpeklerimizi verebiliyoruz” dedi.

“Asılsız ihbarlar acil vakaları etkiliyor”

Antalya ve merkez ilçelerinde 24 saat boyunca hizmet verdiklerini anlatan Toprak, vatandaşlar tarafından yapılan bazı asılsız ihbarların diğer acil vaka yaşayan köpekleri etkilediğini dile getirerek, “Acil vakalara mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyoruz, ihbar niteliği taşımayan, başı boş, saldırgan hayvan ihbarları alıyoruz, onları da değerlendiriyoruz. Böyle olunca acil vakalara müdahale etmekte geç de kalabiliyoruz” diye konuştu.

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AntalyaEngelli Sokak Köpekleriözel Bakım
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