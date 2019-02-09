Antalya'da emekli polisin organları vasiyeti üzerine bağışlandı

KONYAALTI'NDA evinde 5 Şubat günü kalbinin durması sonucu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen emekli polis memuru Mustafa Şentürk'ün (48), 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Şentürk'ün organları, vasiyeti üzerine yakınları tarafından bağışlandı. Bağışlanan karaciğer, böbrekler ve kornealar, hastalara umut olacak.

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Koordinasyon Merkez Sorumlusu Nilgün Bilal, beyin ölümü tanısının kesinleşmesi üzerine aileyle görüştüklerini ve olumlu yanıt aldıklarını belirterek, "Aileye çok teşekkür ediyoruz, anlayışlı davrandılar. Mustafa Şentürk'ün organlarını bağışlama konusunda vasiyetinin olduğunu açıkladılar. Biz de hemen Bölge Koordinasyon Merkezi ve Ankara Ulusal Koordinasyon Merkezi ile görüştük. Hastamızın değerlerini bildirdik. Alıcı arayışımız neticelendi. Karaciğer ve böbrek bekleme sırasında yer alan hastalarımızla değerlerin uygun olduğu tespit edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne davet ettik. Bağışlanan organlar sayesinde üç hasta sağlığına kavuşacak. İki hastamız da ışığa kavuşacak" diye konuştu.

'KARDEŞİMİN VASİYETİYDİ'

Şentürk'ün ablası Gülten Şentürk, kardeşinin organları bağışlama vasiyeti olduğunu belirtti. Şentürk, kardeşinin eşinin de kendisi gibi polis memuru olduğunu, lise ve üniversiteye giden iki çocukları bulunduğunu, 2016 yılında görevli olduğu Eskişehir'den tayin nedeniyle Antalya'ya geldiğini ve 2017 yılında emekli olduğunu belirtti. Gülten Şentürk, "Biz zaman zaman tüm aile olarak bir araya geliriz. Yine bir buluşmamız sırasında konu organ bağışına geldiğinde tüm aile ortak karar alarak organlarımızı bağış için birbirimize vasiyette bulunduk. Hayatı boyunca iyilikseverliğiyle tanınırdı. Polislik mesleği sırasında da bu özelliğini öne çıkarıp 25 yıl görev yapıp emekli olan polis kardeşim, beyin ölümünün sonrasında da organlarıyla insanlığa yararlı oldu. Diğer insanlara sağlık verebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden alınan cenazenin yarın Bursa Ulu Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Gemlik ilçesine götürüleceğini söyleyen kardeşi Fuat Şentürk ise "Ağabeyimi, daha sonra Bursa Gemlik Şükriye köyü mezarlığında toprağa vereceğiz" dedi.