Antalya'da, ekimde deniz keyfi
Turizmin başkenti Antalya'da, ekim güneşi tatilcileri sevindiriyor. 28 derece sıcaklıktaki havanın tadını çıkaran turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize girip, güneşlendi.
GÜNCEL 10.10.2019, 16:44
ANTALYA'DA bugün yazdan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklığının 28 derece olduğu turistik kentte, deniz suyu sıcaklığı 27 derece ölçüldü. Güneşli havanın tadını turistler çıkardı. Sabah erken saatlerden itibaren Konyaaltı sahilini dolduran turistler, denize girip, bol bol güneşlendi. Ekim ayında denize girmenin ayrıcalığını yaşayanlar arasında gençler de yer aldı. Okul sonrası sahile gelen öğrenciler, arkadaş gruplarıyla denizin tadını çıkardı.
30°
açık
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Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
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|O
|P
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|7
|14
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|14
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|13
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|12
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|12
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|7
|11
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|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
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|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
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|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
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|8
|14
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|8
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|12
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|11
|10. Bournemouth
|8
|11
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|8
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|9
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|8
|9
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|8
|9
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|8
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|8
|8
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|8
|7
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|8
|7
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|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
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|8
|18
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|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
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|8
|11
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|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
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|10
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|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
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|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
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|8
|2