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Antalya'da Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı davasında karar çıktı

Antalya'da yerel seçimden iki gün önce ortaya çıkan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Parti'li Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait ses kaydı ile ilgili CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'un suç duyurusuna, savcılık kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Gizlice alınan ses kaydının delil olamayacağı, ayrıca Ebru Türel'in ses kaydındaki konuşmasında suç unsuru olmadığı vurgulanan kararda, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin suç işlediği belirtildi.

GÜNCEL 25.11.2019, 10:29 25.11.2019, 10:34
Antalya'da Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı davasında karar çıktı
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YEREL seçimden iki gün önce, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait ses kaydı sosyal medyada paylaşıldı. Berlin'deki bir sosyal medya hesabından paylaşılan ses kaydında, "Şimdi biz ne yapacağız, biz ikili- üçlü gruplar halinde, otobüslere bineceksiniz. Konuşacaksınız, ineceksiniz. Erkekler de kahvelere gidip bunları konuşacak. Peki neyi konuşacaksınız. Mesela; PKK'lılar CHP'lilerin listesinde. Ya bunlar seçilirse ya adam baksana eşbaşkanları bundan sonra İstanbul'u, Ankara'yı HDP yönetecek diyor. Tehdit ediyor. Bunları söyleyeceksiniz" sözleri yer aldı.Menderes Türel, kaydın yasa dışı yollarla elde edilerek montajlandığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında polis, 12 Nisan günü operasyon düzenledi ve olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı. Türel'in gizlice ses kaydını alan ve montajlayıp internette yayınlayan kişi olduğu belirlenen belediye şirketi ALDAŞ'ta çalışan Niyazi Ateş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Şüphelilerden Cem Oğuz, Cem Özgür Yaman, Yusuf Meriç ile Batıkan Gül serbest bırakıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeğeni Cemil Böcek ile Böcek'in seçim kampanyasında görev alan Doğukan Demirkaya ve tutuklanan Niyazi Ateş'in babası Maksut Ateş ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Türel'in şikayeti üzerine açılan dava, devam ediyor.

KUMBUL'DAN SUÇ DUYURUSU

Aynı tarihlerde CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'un, Ebru Türel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme' iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu da karara bağlandı. Suç duyurusunun ardından savcılığın yaptığı incelemede, ses kayıtlarının çözümü yapıldı.Anayasal Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı'nın yürüttüğü soruşturmada, ses kaydının gizlice alınması ve montajlanarak internet üzerinden yayınlanması nedeniyle delil olarak kullanılamayacağı, Türel'in sözlerinde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' unsurunun bulunmadığı, bu sebepten kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.Savcılık kararında, devam eden diğer davaya atıf yapılarak, bu soruşturmada müştekinin Ebru Türel, şüphelilerin Niyazi Ateş, Batıkan Gül, Cemil Böcek, Doğukan Demirkaya, Maksut Ateş ve Mustafa Gökhan Böcek olduğu, bu şüphelilerin 'gizlice kayda alınan konuşmaları yayınlamak' suçundan yargılandığı vurgulandı.

KAYIT NASIL HAZIRLANDI?

Kararda; "Şüpheli Niyazi Ateş'in müştekinin organize ettiği aleni olmayan bir parti toplantısına katıldığı, bu parti toplantısında müştekinin yapmış olduğu konuşmaları kaydettiği, kaydetmiş olduğu bu konuşmaları babası Maksut Ateş'e ilettiği, şüpheli Maksut Ateş'in bu kayıtları evine gelen diğer şüpheliler Mustafa Gökhan Böcek ve Cemil Böcek'e teslim ettiği, hukuksuz olarak yapılan bu kayıtları şüpheliler Mustafa Gökhan Böcek ve Cemil Böcek'in diğer şüpheliler Doğukan Demirkaya ve Batıkan Gül'e verdikleri, bu şüphelilerin de kayıtlar üzerinde oynama yaparak iki kaydı biraraya getirip 1 dakika 15 saniyelik bir konuşma olarak 29 Mart 2019 tarihinde internet ortamında yaydıkları" denildi.

BEŞ YILA KADAR HAPİS CEZASI

Şüpheli Niyazi Ateş'in aleni olmayan toplantıya katılarak Ebru Türel'in rızası dışında konuşmasını kaydetmek suretiyle, TCK'nın 133/1 maddesi (Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) kapsamında kalan suçu işlediği, diğer şüpheliler Maksut Ateş, Mustafa Gökhan Böcek, Cemil Böcek, Doğukan Demirkaya ve Batıkan Gül'ün de hukuksuz kaydedilen bu konuşmalar üzerinde oynama yapmak suretiyle iştirak halinde yaydıkları sabit olmakla birlikte TCK 37/1 (Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur) ve TCK 133/1 maddesi kapsamında kalan suçu işlediklerinin anlaşıldığını kaydeden savcılık, dosyayı mahkemeye göndermeden kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi.

SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLMEDİ

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, bu kararın tebliğinin ardından 15 günlük yasal süre içerisinde nöbetçi sulh ceza hakimliğine itiraz etmediği için savcılık kararı kesinleşti. Kararı değerlendiren Ebru Türel'in avukatı Bahadır Çolakoğlu, "Savcılığın kararına yasal süresi içerisinde itiraz edilmemesi, o tarihte gündem değiştirmeye yönelik bir hareket olduğunun göstergesidir. Bu suç duyurusunun, seçim atmosferinde olayı saptırmak ve kendi suçlarını örtmek amacıyla yapıldığı anlaşılmıştır. Müvekkilimin bu suçu işlediğini gerçekten iddia ediyor olsalardı, bu karara itiraz ederlerdi" dedi.

#Antalya asayiş #antalya haber #Ebru Türel #menderes türel #yerel seçim #Antalya #CHP
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