Antalya'da duyarlı vatandaşların ihbarı yaban kuşlarını kurtardı

KEPEZ'İN Altınova Mahallesi'nde tarımla uğraşan bir işletmenin tarlasında bulunan ve uçamadığı belirtilen doğan, vatandaşların Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğüne ulaşması sonucu bulunduğu yerden alınarak tedavi edilmek üzere Hayvanat Bahçesine götürüldü. Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nden gelen bir ihbar üzerine de yaralı halde Kadriye esnafınca bulunan küçük Balaban Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekiplerince koruma altına alındı. Serik ilçesi Belek mevkiinde bir vatandaşın teslim ettiği ibibik, Antalya Şube Müdürlüğünce tedavi için Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Tedavileri devam eden yaralı kuşların sağlıklarına kavuştuktan sonra tekrar yaşam alanlarına bırakılacağı öğrenildi.