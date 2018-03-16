Antalya'da dolu şaşkınlığı

AKSU ilçesi Yurtpınar ve Murtuna Mahallelerine akşam saatlerinde başlayan dolu yaklaşık yarım saat etkili oldu. Ufak taneleri ile karı anımsatan yağış, sera kenarlarında ve yol kenarlarında birikintiler oluşturdu. Çiftçilerin seralarında herhangi bir maddi zarar oluşmadığı belirtildi.
Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, "Dolu yağışı akşam kısa süreli sürdü. Şu ana kadar bir maddi hasar ihbarı almadık. Bu sefer es geçti. Sera kenarlarında birikintiler oluştu" dedi. Öte yandan vatandaşlar kara benzer dolu birikintileriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.
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