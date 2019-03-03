Antalya'da 'Diriliş Ertuğrul' oyuncularına yoğun ilgi

ANTALYA'nın Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 812 yıl önce fethedilişi, Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği fetih etkinliğiyle kutlandı. Etkinliğe Vali Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından Engin Altan Düzyatan, Ayberk Pekcan, Celal Al ve çok sayıda kişi katıldı. Etkinliğe katılanlar, Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda fetih yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş süresince Engin Altan Düzyatan başta olmak üzere Diriliş Ertuğrul dizi oyuncularına halkın ilgisi yoğun oldu.



'MİRASA SAHİP ÇIKMAK İÇİN BUGÜN BURADAYIZ'



Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı başlangıcındaki Olbia Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ataların geçmişte şehir kurarken aynı zamanda şehrin kimliğini de kurduğunu söyledi. Bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri fetih etkinliğinin, tarihi gelecek nesillere aktarmak için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Türel, "Kendi medeniyetimizden üflenen ruhla bir özyurt olan Antalya geleceğine emin adımlarla adım atmak için yürüyor bugün. Asırlardır Anadolu'yu yurt tutmuş bir ecdadı ve onun mirasını çocuklarımıza ve torunlarımıza anlatmak bizim vazifemiz. Cevher yerin altında kalırsa toprak, üzerine çıkarsa altın olur. Tarihimizi anlatırsak onu altınlaştırır geleceğe miras bırakırız. Sizler bu mirasa sahip çıkmak için bugün buradasınız" dedi.



'ECDAT BİR TOPRAĞI İŞGAL ETMEZ, FETHEDER'



Fethin 812'nci yılını kutlayan Vali Karaloğlu, Antalya'nın 812 yıldır Türk ve İslam yurdu olduğunu söyledi. Neden fetih kutlamaları yaptıklarını da anlatan Vali Karaloğlu, "Tarihimizi ecdadımızı dedemizi köklerimizi unutursak yok oluruz. En büyük yok oluş unutmaktır. Bu topraklarda kıyamete kadar var olmak için tarihimizi bilmek ecdadımıza saygı duymak zorundayız. Onun için önemlidir. 5 Mart 1207 bu kent için çok önemlidir. Ecdat bir toprağı işgal etmez, fethederdi" diye konuştu. Konuşmaların ardından etkinlik çeşitli gösterilerle devam etti.