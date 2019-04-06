Antalya'da dev sergi! Eserler sanatseverlerle buluşuyor

Antalya'da 50 Çinli sanatçının katılacağı resim sergisi ve workshop sanatseverlerle buluşacak

Antalya'da dev sergi! Eserler sanatseverlerle buluşuyor
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ANTALYA'DA 50 Çinli sanatçının katılacağı resim sergisi ve workshop 8-12 Nisan tarihleri arasında kapılarını açacak. Birçok yetenekli ismin eserlerinin yer alacağı sergi Antalya Sera Hotel'de görücüye çıkacak. Çin İş Adamları Derneği Antalya Şubesi Çin Eğitim, Kültür Sanat Etkinlikleri sorumlusu Serdar Yılmaz, 'İlginç bir deneyim olacağını düşünüyorum. Sanat ile ilgilenen herkesi etkinliğe bekliyorum' dedi.
 

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2019, 10:32
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