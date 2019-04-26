Antalya'da Deniz Efsaneleri, kumda canlanacak

DENİZ Efsaneleri temasının görkemli heykeller ortaya çıkaracağını anlatan Cem Karaca, "Dünya tarihinde gelmiş geçmiş çok önemli efsanevi deniz karakterlerini ve olaylarını canlandıracağız. Levietan, Captan Silver, Poseidon gibi heykellerimizin yanı sıra, Hollywood karakteri olan AquaMen heykeli de festivalde yer alacak. Bir önceki yılın teması olan 'Dünya Harikaları' heykellerinden birkaçını da sergilemeye devam edeceğiz" dedi.

5 Mayıs'a kadar tamamlanacak festival alanının, heykel yapımını izlemek isteyenler için ziyarete açık olduğunu hatırlatan Karaca, "Alanda 100'ün üzerinde heykel bulunuyor. Festivalimizin en önemli özelliklerinden birisi, dünya üzerinde 12 ay ziyaret edilebilen tek kum heykel müzesi olması. Bunun da nedeni Antalya'nın iklimsel şartları. Biz özellikle bu dönem içinde ziyaretçilere kapımızı kapatmıyoruz ki isteyenler, kum heykellerin yapımını da canlı canlı izleyebilsin" diye konuştu.

Ziyaretçi profili konusunda bilgi veren Karaca, "Şu dönemde özellikle şehir dışından ve yurt dışından gelmek isteyen ziyaretçiler var. Alman, Rus ve diğer Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Ortadoğu pazarından da ciddi ziyaretçi almaya başladık. Ortadoğu pazarındaki yükseliş bizi sevindiriyor. Ortadoğulu turist deniz, kum, güneşten daha çok geldikleri bölgedeki yerleri gezip görmeyi keşfetmeyi, alışveriş yapmayı istiyor" diye konuştu.







