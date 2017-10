Antalya'da deniz dibinde evlilik teklifi

ANTALYA'DA farklı istasyonlarda görev yapan 26 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Ufuk Han ile 24 yaşındaki meslektaşı Ecem Akşitin arkadaşlıkları 3.5 yıl önce başladı. Zamanla aşka dönüşen birlikteliklerini evlilikle sonlandırmak isteyen Ufuk Han, sevgilisinin klasik bir evlenme teklifi istemediğini bildiği için farklı bir yol buldu. Her ikisi de sertifikalı dalgıç olan ve boş zamanlarında batıklara dalış yapan Ufuk Han’ın aklına su altında evlilik teklifi yapmak geldi. Arkadaşları ile hazırlık yapan Han, Kaş ilçesindeki bir tank batığında denizin yaklaşık 20 metre altında sevgilisine pankart açarak evlenme teklifi yaptı. 'Evet' yazısını alan Han, sevgilisine deniz dibinde yüzüğünü taktı. O anlar çiftin arkadaşları tarafından saniye saniye kaydedildi. Ufuk Han, sevgisiyle 2013 yılında ilk atama yeri olan eski görev yerinde tanıştığını söyledi.

3.5 yıllık birliktelikleri evlilikle sonuçlandırmak istediğini dile getiren Han, "Ama nasıl evlilik teklifi edeceğimi düşünmeye başladım. 3 ay önce Kaş tarafında birlikte bir tank batığına dalış yapmıştık. Su altında o an denizaltında evlilik teklifi yapmalıyım diye düşündüm. İki gün önce de bu düşüncemi uygulamaya geçirdim" dedi.

"Su altında sarılamadık"

Normal bir gündeki gibi dalış hazırlığı yapıp Ecem’le Kaş’a gittiklerin dile getiren Ufuk Han, "Su altında açabileceğim, ’Benimle evlenir misin' ve 'evet', 'hayır’ pankartları hazırladım. Birinci dalışımızda pankartları su altına yerleştirdim. İkinci dalışımızda yüzüğü yanıma alıp daldım. Başka bir noktadan pankartların bulunduğu alana Ecem’i arkadaşlarım getirdi. Hemen pankartı açtım, kısa süreli pankart karışıklığı olsa da Ecem, ‘Evet’ seçti. Heyecandan ne yapacağımı şaşırdım, konuşamıyorsunuz. Sarılamadık birbirimize. Değişik bir duygu oldu" diye konuştu.

"Farklı bir teklif oldu"

Ufuk Han, güzel ve anlamlı bir evlilik teklifi olduğunu belirterek, gelecek yaz düğün planladıklarını kaydetti.

Evlilik teklifi beklediğini fakat böyle bir organizasyonun olacağını tahmin edemediğini ifade eden Ecem Akşit, "Su altında olacağını düşünmemiştim. O gün iki kez dalış yaptık, tahmin ettim ama birinci dalışımızda etmeyince daha da olmaz diye düşündüm. İkinci daldığımızda teklif gelince çok şaşırdım. İkimizde ne yapacağımızı bilemedik. Eveti seçtim. İstediğim gibi farklı bir teklif oldu. Çok mutluyum" diye konuştu.