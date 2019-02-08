Antalya'da deniz canlıları da fırtınadan etkilendi

ANTALYA'DA etkili olan olumsuz hava şartlarından deniz canlıları da olumsuz etkilendi. Geçzen hafta kenti etkileyen fırtına nedeniyle Antalya'nın çeşitli bölgelerinde denizanaları, fok ve balık türleri kıyıya vurdu. Vatandaşların kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz canlılarının fırtınadan dolayı sürülerinden çıkıp kıyıya vurduğunu söyledi.

ŞİDDETLİ FIRTINADAN FOKLAR DA ETKİLENDİ

Antalya Körfezi'nde son günlerde etkili olan fırtına ve hortum nedeniyle dev dalgalar oluştuğunu anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu durumun deniz canlılarını etkilediğini söyledi. Gazipaşa ilçesinde ölü bir fok bireyin kıyıya vurduğunu ve bu durumun doğal olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, “Fokların dünyada sayısı gün geçtikçe azalıyor. Bu üzücü bir durum. Şiddetli fırtına ve deniz koşullarına dayanamadı. Muhtemelen kayalara çarpan foklar dalgalarla kıyıya geldi" dedi.

LARA SAHİLİNDE DENİZ ANASI KIYIYA VURDU

Son dönemde Lara Sahili'nde denizanasının kıyıya vurduğu, vatandaş kamerası görüntülerini inceleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Bu mevsimden sonra özellikle İskenderun Körfezi'nde çoğalan denizanaları, ana akıntıya kapılarak açık denizden geçer. Dolayısıyla bu geçiş sırasında ana akıntının yörüngesinden çıkan denizanaları mayıs ayına doğru belli bir süre Antalya'nın kıyısında görülecek. Tekrar kaybolacaktır. Korkmaya gerek yok" dedi.

SİDE'DE ORFOZ BALIKLARI SAHİLE VURDU

Side bölgesinde de orfoz balık türünün ve deniz kaplumbağalarının fırtına nedeniyle sahile vurduğunu anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, “Özellikle bu bölgelerdeki dere yataklarında eğer kimyasallar varsa muhtemelen bunlar da denize ulaşıp canlıları etkilemiş olabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'TURİZMİ TEHDİT EDECEK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Prof. Dr. Gökoğlu, fırtınanın etkilerinden dolayı bazı bölgelerde balık çiftliklerinden kaçan balıkların ülke ihracatı için çok büyük ekonomik kayıp olduğunu söyledi. Fırtına sonrasında balıkçıların oltayla sağlıklı balık tuttuklarını ve bunların hiçbir zararı olmadığını anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dört mevsim Antalya'da denize giren vatandaşları uyardı. Prof. Dr. Gökoğlu, “Su altında, suda poşet gibi beyaz bir cisim görüldüğü zaman bundan kaçınıp temas etmemek lazım. Lara'da kıyıya vuran Kızıldeniz göçmeni denizanalarına dokunmamak lazım. Dokunulduğunda zehirli hücreleri kişiye zarar verebilir. Bunlardan uzak durmak gerekir. Herhangi bir tehlike yoktur. Bunlar ender görülen varlıklar. Antalya için turizmi tehdit edecek hali hazırda bir durum söz konusu değil" diye konuştu.