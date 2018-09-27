Antalya'da çiftçinin elektriği güneşten

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Menderes Türel, 2014 seçimlerinden önce çiftçiye verdiği 'tarımsal sulamada bedava elektrik' sözünü tuttu. Başkan Türel, tarımsal sulamada kullanılacak enerjiyi ücretsiz sağlamak üzere Döşemealtı’nda 2 MW kurulu güce sahip güneş tarlası kurdu. Büyükşehir Belediyesi, güneş enerji santrallerinde ürettiği elektrikle çiftçinin can suyu oldu.



7 bin 429 çiftçiye elektrik bedava

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen güneş tarlalarında yılda yaklaşık 3 milyon kilovat/saat elektrik üretiliyor. Üretilen elektrikten elde edilen gelir sulama birliklerinin enerji giderinde kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yılda sulama kooperatiflerine toplam 4 milyon 630 bin TL’lik enerji desteği verildi. Bu sayede 7 bin 429 çiftçi ailesine sulama suyunda kullandığı elektrik bedavaya geliyor.



3 MW’lık yeni santral kuruluyor

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, BAKA işbirliği ile gerçekleştireceği 3’üncü Etap Güney Enerji Santrali Projesi’ne yakında başlıyor. Yine Döşemealtı’nda 3 MW kurulu güce sahip olacak santral tamamlandığında Büyükşehir Belediyesinin güneşten elde ettiği elektrik üretimi 2 MW’tan 5 MW’a yükselecek.