Antalya'da çiftçilere 68 milyon lira hibe ödemesi yapıldı

MANAVGAT Ziraat Odası ve Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde, çiftçiler ve tarım sektörüne yatırım yapan iş insanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bilal Ay, çiftçiler ve tarım sektörüne yatırım yapan iş insanları katıldı. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Kırsal Kalkınma Desteklemeleri 13'ncü Etap Tanıtım Toplantısını düzenlediklerini belirterek, il genelinde tarım sektöründe büyük bir potansiyele sahip olmalarına rağmen desteklemeler konusunda yeterli müracaatın olmadığını söyledi. Antalya'nın üretim alanları ve üretim miktarıyla Türkiye'nin lokomotifi olduğunu anlatan Özen, "Bakanlığımızın 48-50'ye yakın destekleme paketlerinden bazısından direkt yararlanıyor, bazısından yararlanamıyor. 2018 yılında tarımsal desteklemeler anlamında ilimize 180 milyon liraya yakın bir destekleme söz konusu. Miktara baktığımız zaman büyük bir miktar ama temas ettiğimiz kısımlara baktığımız zaman çiftçimize temas etme noktasında bir sıkıntı var, eksiklik var. Bir türlü çiftçimizde desteklemelerden yararlanma konusunda bir memnuniyet oluşturamıyoruz" dedi. Antalya'da 140 bin üreticinin olduğunu belirten Mustafa Özen, "Bu 140 bin çiftçi ailemizin 39 bini kısmı bizim sistemimize kayıtlı. 100 bin çiftçi ailemiz kayıtlı olmadığı halde üretim yapıyor, ekonomiye katkı sunuyor, ürettiklerini pazarda satıyor. O zaman bizim kurum olarak ayağına gitmemiz gereken 100 bin çiftçimiz, üreticimiz var. Bizim bu üreticilerimize gidip desteklemelerimizi anlatmamız gerekiyor. Ama şunu da bu şehrin çiftçileri olarak yapmamız gerekiyor. Evet, önünde engelleri var, bir sürü sebepleri var. Bu engelleri, sebepleri bir kenara koyup bizim artık ÇKS sistemine kayıtlılığımızı artırmamız gerekiyor Ziraat Odalarına kayıtlı 140 bin çiftçi sayısını, bizim sistemlerimizde de artırmamız gerekiyor" diye konuştu.

3-5 DÖNÜM SERA İÇİN DE DESTEK VERİLECEK

Kırsal kalkınma desteklerinin il çıktığı günden bu yana Antalya'da 202 çiftçiye 155 milyon liralık proje karşılığında 68 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını vurgulayan Mustafa Özen, şöyle dedi: "13'üncü etabın çağrısına çıktık. İlk çıktığı günden bu yana 202 tane çiftçimize 155 milyon liralık bir proje karşılığında 68 milyon liralık hibe ödemesi yaptık. 11'inci etaptan 16 yatırımcımız yararlandı. 12'nci etaptan da 18 projemiz halen devam ediyor. Bunlar da tamamlandığı zaman sayımız 250'ye doğru tırmanacağız. Geçen yıl 108 tane müracaat oldu. Bu seneki 13'üncü etapta biraz daha hem destekleme verilen alanlar genişletilmiş hem de şartlar olgunlaştırılmış. 50 bin lira ile 2 milyon 500 bin lira arasındaki projelere destekleme vereceğiz. Bu sene 3 dönüm, 5 dönüm sera yapmak isteyenlere de yönelik çok ciddi anlamda desteklemelerimiz var."

ZİRAAT ODASI BAŞKANINDAN ÇİFTÇİLERE SİTEM

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de ilk bilgilendirme toplantısının Manavgat'ta yapılmasından dolayı teşekkür ederken, odaya kayıtlı tüm çiftçilere toplantı bilgilendirme mesajı gönderilmesine karşın katılımın beklenen düzeyde olmadığını söyledi.