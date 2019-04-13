Antalya'da çevre Festivali başlıyor

'DOĞAYA, çevreye, ekolojiye, hayvanlara, bitkilere ve dünyaya aklımızı ve kalbimizi açıyoruz' sloganıyla geçen yıl yolculuğuna başlayan Muratpaşa Belediyesi Çevre Festivali'nin ikincisi start alıyor. 19- 21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festival, 'Dünyaya nefes olalım' sloganıyla gerçekleştirilecek.

Festivalde bu yıl, falezler temizlenecek, Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz temizliği yapılacak, sergiler, söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Festival kapsamında ayrıca kitap stantları kurulacak, yerel tohum dağıtımıyla örnek ağaçlandırma çalışması yapılacak.

Ana etkinlik alanı Muratpaşa Kent Meydanı olarak belirlenen festivalin heyecanı ise şimdiden Muratpaşa'yı sardı. Muratpaşa Belediyesi'nin Bayındır Park'ta gerçekleştirdiği sabah sporunda biraraya gelen kadınların kurduğu Çılgın Nar Taneleri Grubu, Antalyalıları festivale davet etmek için farklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Çılgın Nar Taneleri, Bayındır Park'tan Konyaaltı sahiline yürüyüş yaptı ve sabah sporunu bu kez sahilde gerçekleştirdi. Çılgın Nar Taneleri, sabah sporunu Konyaaltı sahilinde, çakıl taşları ile yaptı. Grup, yürüyüş sırasında ve sahilde temizlik de yaptı.

Bir başka etkinlik ise Antalya'nın Akdeniz'e uzanan en uç noktası Muratpaşa Belediyesi'nin Ziya Gökalp Kent Parkı'nda gerçekleştirildi. Burada da çoğunluğu kadınlardan oluşan grup yoga yaptı. Falez bandından sabah yürüyüşüne çıkan birçok mahalle sakini de yogaya katıldı.