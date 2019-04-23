Antalya'da çekilen film vizyona giriyor

KEMAL Yılmaz ve Elife Özker'in yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ayhan Rüzgar ve Tarık Akın'ın yazdığı 'Hasbi Hal' filmi, Antalya ve Manavgat'ta çekildi. Arzu Yanardağ'ın misafir oyuncu olarak rol aldığı filmde Ayhan Rüzgar, Betül Çiçekli, Mehtap Bayri, Selahattin Taşdöğen, Talat Turhan Türkeli, Murat Ercanlı, Koray Ergün, Belma Mamati rol aldı. Ailesiyle oturan ve ömrü boyunca mahallesini hiç terk etmemiş 35 yaşlarındaki Hasbi'nin yaşadıklarının anlatıldığı komedi türündeki film 26 Nisan Cuma günü vizyona girecek.