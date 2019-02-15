Antalya'da Çanakkale Savaşları filmi

ÇANAKKALE Savaşlarına gönüllü olarak katılan 15-16 yaşındaki gençlerin hikayesini anlatan 'Mendilim Kekik Kokuyor' adlı sinema filmi için Antalya'da olduklarını belirten Kadir Bozkurt, projeyi Vali Münir Karaloğlu'na anlattı. Yaz başında çekimlerinin tamamlanması planlanan filmin yapımcılığını Sistem Medya Prodüksiyon üstleniyor. Filmin yönetmenliğini Hüseyin Özden ile Hakan Kurşun yapacak. Aytaç Arman gibi Türk Sinemasının duayen ismiyle birlikte, Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları ve özel tiyatroların birbirinden değerli sanatçıları projede yer alıyor.

GENİŞ OYUNCU KADROSU

Vali Münir Karaloğlu'na film projesinin niteliğine daha uygun olacağı için tiyatro kökenli sanatçıları özellikle tercih ettiklerini anlatan Kadir Bozkurt “Oyuncularımız arasında Mehmet Çevik, Alper Kut, Şehsuvar Aktaş, Devrim Yakut, Faruk Akgören, Haldun Boysan gibi televizyon ve sinemada başarıları tescillenmiş tiyatro sanatçılarımız var. Antalya Devlet Tiyatrolarından Ali Meriç ve Selim Gürata da bizlerle birlikte. Kepez Belediye Tiyatrosu'nun genel sanat yönetmeni Abdullah Sürekli de ekibimizin temel direklerinden. Daha birçok önemli oyuncumuz var ve yenileriyle de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

AŞK İLE SAVAŞ ARASINA SIKIŞMIŞ İKİ GENÇ

Turizm Bakanlığı tarafından maddi olarak desteklenen filmin senaryosunda, bir taraftan gencecik iki amcaoğlunun ve aşık oldukları kasabanın en güzel kızı Elif'in diğer taraftan ise Çanakkale Savaşında verilen varoluş mücadelesinin anlatıldığını aktaran Bozkurt, kamu sponsorları arasında Kızılay ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın da olduğunu söyledi.

'SANATIN SANATÇININ YANINDAYIZ'

Ziyarette Çanakkale Savaşı'nın tarihimizin çok önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, kahraman ecdadın, bu savaşta vatanı savunmak için büyük kararlılık, cesaret ve fedakarlık gösterdiğini anlattı. Aziz şehitleri rahmet ve minnetle anmak, onlara borçlu olunduğunu hissederek yaşanması gerektiğine vurgu yapan Vali Karaloğlu, Çanakkale Savaşı'nı konu edinen bu filmin milletin hafızası ve gönlünde önemli yer tutabileceğini ifade etti. Milletin vicdanına seslenen, tarihi ve kültürel değerleri hatırlatan, yansıtan tüm sanat projelerine destek vermeye çalıştıklarını belirten Vali Karaloğlu, sanatın toplumların derin kimliğini oluşturan en önemli araçlardan biri olduğuna da değindi.

DÜĞMELİ EVLER ÖNERİSİ

Senaryoyu beğendiğini aktaran Vali Karaloğlu, Antalyalıların da Çanakkale Savaşı'na katıldığını, 1040 Antalyalının şehit olduğunu hatırlattı. Film projesine Antalya'nın da dahil olmasını arzuladığını belirten Vali Münir Karaloğlu, “Film çekimi için, 800 yıllık düğmeli evleriyle Akseki'nin Sarıhacılar Köyü'nü düşünebilirsiniz. Gerçekten eşsiz, hem tarihi hem de doğal güzelliğe sahip bir yer. Ziyaretçilerine huzur veriyor. Filminizi burada çekebilirsiniz. Eminim ki izleyicilerinizin de çok hoşuna gidecektir" dedi. Vali Karaloğlu'nun sıcak yaklaşımından fazlasıyla etkilendiğini söyleyen Bozkurt, “Düğmeli evler bizim de gündemimizdeydi. Bu ziyaretimizin sonrasında alternatif mekanlar aramamıza gerek kalmadı. Sayın valimizin desteğini yanımızda görmekten ekibimiz adına mutluluk duydum" ifadelerini kullandı. İlk çekim gününün 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yılında olacağını açıklayan Bozkurt, tarihi bir günde tarihi bir ana tanıklık etmek isteyen Antalyalıları Sarıhacılar'da oluşturacakları sete davet etti.