Antalya'da çakmak gazı can aldı!

OLAY, dün gece Kemer ilçesinin Beldibi Mahallesi’nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Antalya’daki akrabasının yanına tatil için gelen İ.K. (17), gece saatlerde arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Parkı’nda gezintiye çıktı. İddiaya göre İ.K. arkadaşlarına "Siz gelmeyin" diyerek markete girdi ve kek ile bir adet çakmak tüpü aldı ve park içerisindeki bir lavobada çakmak gazı çekti. Bir anda fenalaşmaya başlayan İ.K., baygınlık geçirince arkadaşları, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Genç İ.K., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İ.K.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Ankara'da toprağa verileceği öğrenilen gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.