Antalya'da çakmak gazı can aldı!

Antalya’da arkadaşlarıyla birlikte geldiği Atatürk Parkı'nda bir anda fenalaşıp bayılan genç, hayatını kaybetti. Gencin çakmak gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 

Antalya'da çakmak gazı can aldı!
banner404

OLAY, dün gece Kemer ilçesinin Beldibi Mahallesi’nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Antalya’daki akrabasının yanına tatil için gelen İ.K. (17), gece saatlerde arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Parkı’nda gezintiye çıktı. İddiaya göre İ.K. arkadaşlarına "Siz gelmeyin" diyerek markete girdi ve kek ile bir adet çakmak tüpü aldı ve park içerisindeki bir lavobada çakmak gazı çekti. Bir anda fenalaşmaya başlayan İ.K., baygınlık geçirince arkadaşları, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Genç İ.K., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
İ.K.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı. 
Ankara'da toprağa verileceği öğrenilen gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Lyrboton Kome antik kentine raylı sistemle ulaşılabilecek
Lyrboton Kome antik kentine raylı sistemle ulaşılabilecek
  1. ANTALYA

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479