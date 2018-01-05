Antalya'da bursluluk sınavı ne zaman?

UĞUR Okulları, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi için burs olanağı sağlayacak ’Uğur Kabul ve Bursluluk Sınavı’nı Türkiye genelinde 13- 14 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrencilerin Türkiye sıralamalarını görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak sınav, aynı zamanda yüzde 100 burs kazanma şansı sunuyor.

Türkiye genelinde 4, 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek sınav sonuçlarına göre öğrenciler, sınava girdikleri okulun burs kontenjanı kapsamında burslu okuma şansı elde edecek. Toplam 60 sorudan oluşacak sınav, 80 dakika sürecek. Antalya’da ise sınav Uğur Okullarının Konyaaltı ve Muratpaşa kampüslerinde yapılacak. Sınav başvuruları, www.ugurokullari.k12.tr/uks internet adresinden veya Okul kampüslerinde 12 Ocak tarihine kadar gerçekleştirilebilecek.

Sınav sonuçları 18 Ocak’ta açıklanacak.