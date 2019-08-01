Antalya'da biyolojik mücadeleye büyük destek

MUSTAFA Özen, bitkisel üretim faaliyetlerinin insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile zirai mücadele uygulamalarında insan ve çevre sağlığına zararsız, doğal dengeyi koruyan ve sürdürülebilir bir mücadele sistemi olan entegre mücadeleye ve bu mücadele yönteminin ana bileşeni olan biyolojik mücadeleye özel önem verdiklerini belirtti.Özen, örtüaltı yetiştiriciliğinde Thrips, beyaz sinek, kırmızı örümcek, yaprak biti ve domates güvesi gibi zararlı organizmalara karşı bunların doğal düşmanı olan faydalı böceklerin salımı şeklinde, turunçgiller ve narda ise turunçgil unlu biti zararlı organizmasına karşı, zararlının doğal düşmanı olan predatör ve parazitoid böcek salımı şeklinde biyolojik mücadele yürüttüklerini aktardı.Biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarının üreticiler tarafından benimsenmesi için çiftçi toplantıları düzenlediklerini söyleyen Özen, şöyle konuştu: "Seralarda yapılan birebir eğitimlerle üreticiyi destekliyor, entegre mücadele prensiplerine uymanın önemi ve faydalı böcek salımının mücadeledeki başarısını anlatıyoruz. Biyolojik ve biyoteknik mücadelenin devlet desteklemesi kapsamında yer aldığını üreticilere anlatıyor ve biyolojik mücadele yapmalarını özendiriyoruz. Biyolojik mücadelenin tarımın ve gıda güvenliğinin geleceği olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda iyi tarım uygulamalarının doğrudan ve dolaylı olarak tüm ülke ve dünya için yararlarını benimsemiş bilinçli çiftçi sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda devlet desteklemelerinden çiftçilerimizin faydalanabilmeleri için onları bakanlık destekleri hakkında sürekli bilgilendiriyor ve desteklemelerden nasıl faydalanacaklarını anlatıyoruz. 2018 yılı örtüaltı biyolojik/ biyoteknik mücadele desteklemesi kapsamında 15 bin 65 dekar alanda 2 bin 480 üreticimize 5 milyon 21 bin 20 TL destekleme ödemesi yapılmıştır."