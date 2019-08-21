banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Antalya'da barınaktaki 'hayvanların öldürüldüğü' iddiası

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait barınaktaki "hayvanlara kötü muamelede bulunulup bazılarının asitle öldürüldüğü" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı

GÜNCEL 21.08.2019, 22:36 Enes Subaşı
Antalya'da barınaktaki 'hayvanların öldürüldüğü' iddiası
banner404

KEPEZALTI Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevindeki sahipsiz kedi ve  köpeklere kötü şartlarda bakıldığı ve bazılarının ölüme terk edildiği yönünde  sosyal medyada yer alan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekti.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan paylaşımların bazılarında,  hayvanların asitle öldürüldüğü iddiaları da yer aldı.
 
Antalya Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada,  sosyal medyada Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevine ait olduğu öne sürülen  görüntülerin ihbar kabul ederek, harekete geçildiği belirtildi.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada,  Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nurettin Mert Batu ve bazı  hayvanseverlerin iddialarla ilgili yerinde yaptığı incelemede olumsuz bir duruma  rastlanılmadığı kaydedildi.
 
Açıklamada, soruşturmanın sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı  bildirildi.

#Antalya #Antalya Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545