Antalya'da balıkçılığı öğrenecekler

AKDENİZ Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nü ziyaret eden Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov ve beraberindekiler enstitü müdürü Mahir Kanyılmaz tarafından karşılandı. Özbekistan'da balıkçılığın zayıf olması ve geliştirilmesinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyarette İsmailov'a, Mahir Kanyılmaz yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Knayılmaz, enstitünün Kepez ve Demre Beymelek'teki tatlı su ve deniz olmak üzere iki bölümde gerçekleştirilen sazan, alabalık, süs balıkları, çipura, levrek, yayın balığı gibi kültür üretimleri hakkında da bilgiler verdi.

Meclis Başkanı İsmailov, Özbekistan'da kırmızı et fiyatlarının sürekli yükseldiğini, balıkçılığın ise zayıf olduğunu, balıkçılığın geliştirilmesi halinde kırmızı et fiyatlarının dengeye oturacağını söyledi.

Nuriddincan İsmailov, bu alanda işbirliği yapmak istediklerini kaydetti.

Enstitünün balıkçılık alanında Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika'da eğitim üssü olduğuna dikkati çeken Mahir Kanyılmaz, ABD'den birçok Avrupa ülkesine yürütülen projelerin yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'la eğitim işbirlikleri olduğunu ve Özbekistan'la da bu konuda işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Ziyarette, Özbekistan ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı arasında Özbekistan'da balıkçılığın geliştirilmesi için Türkiye ile işbirliği kararı alındı.