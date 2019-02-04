Antalya'da badem ağaçları çiçek açtı

Demre'de iki gündür etkili olan sıcak havada bazı ağaçlar çiçek açtı.

Antalya'da badem ağaçları çiçek açtı
banner404

SON haftalarda olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Demre'de iki gündür hava sıcaklığı yükseldi. 18-20 dereceyi bulan sıcak hava dolayısıyla baharı andıran görüntüler oluştu. İlçe merkezindeki Geken mevkisinde bir badem ağacı, yabani badem olarak bilinen azgan ağaçları, papatyalar, çiğdemler rengarenk çiçek açtı. Bal arıları da açan çiçeklere kondu. İlçede bir elma ağacı da meyve verdi. Üretici Alim Sarıca, "Gördüğünüz gibi ağaçlarımız kışın ortasında çiçek açtı. Arılar polen topluyor, doğal bal. Kışın ortasında" dedi. Şenruh Acar, "Demre'de doğdum, büyüdüm. Bugüne kadar bu bademlerin böyle çiçek açtığını görmemiştim. Bunların kötü hava şartlarında yok olacağını biliyorum. Fakat güzel bir olay" diye konuştu.
Halil Avcu da şöyle dedi:
"Bölgemizde felaketler oldu. Fırtınadan, hortumdan dolayı çiftçilerimiz çok büyük zarar gördü. İki gündür güneş açtı. Güzel bir hava var Demre'de. Badem ağaçlarının bu mevsimde çiçek açtığını çok görmüyoruz. Az rastlanan bir olay. Kırlarımız yeşillendi. Demre çok güzel bir yer."

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 10:41
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İşte enflasyon verisine dolar ve euronun ilk tepkisi
İşte enflasyon verisine dolar ve euronun ilk tepkisi
  1. EKONOMİ

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479