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Antalya'da babalarının öldürdüğü iki çocuk toprağa verildi

Antalya’da babaları Göksel Akşeker tarafından öldürülen 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu’nun cenazeleri Kahramanmaraş’ta düzenlenen töreninin ardından yan yana toprağa verildi

Antalya'da babalarının öldürdüğü iki çocuk toprağa verildi

Antalya’da babaları Göksel Akşeker tarafından öldürülen 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu’nun cenazeleri Kahramanmaraş’ta düzenlenen töreninin ardından yan yana toprağa verildi

14 Kasım 2017 Salı 15:34
Antalya'da babalarının öldürdüğü iki çocuk toprağa verildi
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ANTALYA'NIN Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre cezaevi firarisi baba Göksel Akşeker, çocukları 3 yaşındaki Hira ve 5 yaşındaki Elasu’yu tabancayla kafalarına tek kurşun sıkarak öldürmüş, Göksel Akşeker, aynı tabancayla da kendi kafasına sıkarak intihar etmişti.

İMAM, HALELLİK İSTEMEDİ

Yapılan incelemelerin ardından çocukların cenazeleri karayolu ile memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.

Önce Ela Su’nun daha sonra Hira’nın cenaze namazlarını kıldıran cami imamı, törene katılanlardan helallik istemeyerek, "Bu yavrularımız sabidir, günahsızdır, cennet kuşlarıdır. Bunların günahı yoktur, helallik istenilmez. Bunlar, inşallah yakınlarına şefaatçi olacaktır" dedi.

Dua okunmasının ardından omuzlara alınan kardeşlerinin cenazeleri, Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı’na götürülerek, burada toprağa verildi. Anne Akşeker, kente gelen bakanların korumalığını yapan ekipler tarafından polis aracıyla mezarlığa götürüldü.

Çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Göksel Akşeker ise Namık Kemal Mahallesi’ndeki Şerefiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı’nda defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaAlanyaGöksel Akşeker
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