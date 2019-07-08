Antalya'da 'Ayakta yolculuk' isyanı

ANTALYA'dan Kumluca'ya giden bir yolcu midibüsüne, sabah saatlerinde kapasitesinden çok yolcu alındı. Oturacak yer bulamayan vatandaşlar 2.5 saat boyunca ayakta seyahat etmek zorunda kaldığı için isyan etti. Yolcular arasında bulunan Cansu Oktay (41), 3 gün öncesinden rezervasyon yaptıklarını, buna rağmen çocuklarıyla ayakta yolculuk ettiklerini anlattı. 25 kişilik midibüse 40 yolcunun alındığını belirten Oktay, midibüsün içini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Cansu Oktay, “Çocuklarla birlikte 2.5 saat sürecek yolculuk yapıyoruz. Yetkililer bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Ek sefer çıkarmıyor. Yabancı turistleri VIP araçlarla götüren turizmciler, Antalya'nın bu halini de görsünler. Sabahın erken saatlerinde midibüse binen turistlerin ve Antalya halkının ne hallerde yolculuk yaptığını görsünler" dedi.