Antalya'da atık yağlar engelli aracı oldu

KUMLUCA Anadolu Lisesi'nin gelenekselleşmiş Atık Yağ Toplama ve Geri Dönüşüm Projesi kapsamında 'Ben Çevreciyim' temalı üçüncü programı Sultan Alparslan İlkokulu konferans salonunda yapıldı. Daha önce atık yağların toplanmasından elde edilen 2 akülü ve tekerlekli engelli aracı engellilere düzenlenen törenlerle teslim edilirken, son programda alınan üçüncü akülü engelli aracı da Beyza Nur Yalçın'a hediye edildi.

Programda doğanın nasıl kirletildiğini, neden korunması gerektiğini vurgulayan konuşmalara, slayt gösterilerine yer verilerek, çevre konulu şiir ve kompozisyonlar okundu. Kimya öğretmeni Humay Sayan, 'Neden Geri Dönüşüm' konulu konuşmasında, "Tehlikeli atıklardan her atık yağı, her 100 kişiden 90'ı lavaboya dökerek temizliyor. Lavaboya dökülen bu yağlar atık sular ile kanalizasyonlara, göllere ve denizlere karışıyor. Dikkat çekmemiz gereken önemli bir nokta daha var ki 1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. Bu anlamda sürdürdüğümüz projemizle her yıl 5 ton atık yağ toplayarak, gelecek nesillere karşı sorumluğumuzu yerine getirmeye çalıyoruz" dedi.

Okul Müdürü İsmet Eraslan da "Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için bundan 6 yıl önce başlattığımız atık yağ toplama kampanyamız bugün sosyal sorumluluk projesine dönüşmüş durumdadır. Bir öğrenci bir aile demek, 550 öğrenci 550 aile demek, bunlar da onlarca mahalle demek. Biz doğanın korunması ve tahribatın önlenmesi için yaptığımız bu çalışmayla büyük kitlere ulaştık ve çevreci bir okul olduk" diye konuştu.