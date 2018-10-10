Antalya'da aslan balığı ve orkinos görüntülendi

KONYAALTI Sahili Beac Park Falezler altında ekibiyle dalış yapan Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cumhur Tuğ, orkinos ve aslan balığı görüntülendi. Kıyıdan yaklaşık 15 metre uzaklıkta ve 6 metre derinlikte orkinos balığıyla karşılaşan dalış ekibi köpek balığı ile karşılaştıklarını zannederek büyük panik yaşadı. Yapılan incelemede balığın mavi orkinos olduğu anlaşıldı.

Mehmet Cumhur Tuğ, dalış sırasında Beach Park falezler yakınında mavi orkinos olarak bilinen bir türe rastladıklarını kaydetti.

Orkonosların genelde 6 metre derinliğinde ve bu sularda görülmediğini dile getiren Tuğ, "Orkinoslar sonbahara kadar sürüler halinde dolaşır. Kışa doğru da 300-400 metre derinliğe inerler. İstisna ama güzel bir olay. Kıyıya çok yakın görüntüledik. Bizim için güzel bir sürpriz oldu. İlk dalışa giren ekip sudan orkinosu görünce köpek balığı olduğunu zannedip sudan hızlı çıktılar. İncelediğimizde balığın orkinos olduğunu gördük. Kıyılarda görülmesine pek alışık değiliz. Üretim sırasında sistemden kaçmış, ya da fırtınayla yönünü şaşırmış olabilir. Yaşam alanları Karadeniz, Ege ve Akdeniz’in bir bölümü. Ekonomik değeri çok yüksek bir balık" dedi.



"Aslan balığı popülasyonuna yakın takip"

Tuğ, dalış sırasında kayalıklara yakın bölgede aynı derinlikte Hint Okyanusu ve Büyük Okyanusa özgü bir tür olan aslan balığı görüntülediklerini de belirtti.

Diğer ülkelerde aslan balığının çok kıymetli olduğunu kaydeden Tuğ, "İsrail’de yakalanması yasak. Türkiye’de yeni görüldüğü için sistemin kontrollü şekilde dengelenmesi talebinde. En azından aşırı üremesi halinde, insanlara zararı söz konusu olursa nüfus kontrolü yapma önerisi var. Türün tamamını yok etmek yerine devamını sağlamak önemlidir. Kaya altında hareketsiz yaşar. Görmediğimiz kaya altlarına elimizi sokmayalım. Dokunursak sıkıntı olabilir. Bölgemizde bir arlan balığı tehlikesi söz konusu değil" ifadelerine yer verdi.