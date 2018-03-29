Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 29 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 29 Mart 2018 Perşembe
29 Mart Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Tesadüfen bulundu! İnsan vücudundan yeni bir organ keşfedildi
Tesadüfen bulundu!

Antalya'da aşırı yağış sonrası yollarda göçük oluştu, araçlar mahsur kaldı

Antalya’da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak sonrası alt yapı çalışması devam eden yollarda çökmeler meydana geldi, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. 

Antalya'da aşırı yağış sonrası yollarda göçük oluştu, araçlar mahsur kaldı

Antalya’da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak sonrası alt yapı çalışması devam eden yollarda çökmeler meydana geldi, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. 

29 Mart 2018 Perşembe 11:29
Antalya'da aşırı yağış sonrası yollarda göçük oluştu, araçlar mahsur kaldı
banner404

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünün Antalya kent merkezi için yaptığı uyarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece şiddetini arttırarak devam etti. Bazı caddelerde biriken yağmur suları sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatırken, şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi. Sabah 09.30 sıralarına kadar devam eden sağanak sonrası, Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerindeki alt yapı çalışmalarının olduğu bölgelerde yollarda çökmeler meydana geldi. Sabah çöken yola saplanan araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı. Araçlarını kendi imkanlarıyla çıkartmaya çalışan sürücülere, çevredeki vatandaşlar da yardımcı olmaya çalıştı. Yine Kepez bölgesinde kanalizasyon çalışmaları sürdüren ekibe ait bir kamyon da park halindeyken çöken yola çakıldı. 

Oğlumu okula götüremedim 
Aracı mahsur kalan vatandaşlardan Naif Barut "Gaz çalışmasının ardından üstünü kapatmamışlar ben de üstüne geldim ve aracım çakıldı. Oğlumu okula götüremedim" diye konuşurken, oğlu Muhammet Fırat Barut da, "Yağmur yağınca babam okula arabasıyla götürüyordu. Yol birden çöktü, bu yüzden okula gidemedim" dedi. 

Metrekareye 149 kilogram yağış 
Öte yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, son 24 saat içinde kent merkezinde metrekareye 149 kilogram yağışın düştüğü belirtildi. Yağışların bugün akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, Antalya merkeze 149, Döşemealtı’na 88, Aksu’ya 75, Kemer’e 71, Gündoğmuş’a 62, Serik’e 61, Alanya’ya 58, Finike’ye 53, İbradı’ya 51, Gazipaşa’ya 50, Manavgat’a 45, Akseki’ye 44, Kumluca’ya 38, Korkuteli’ne 31, Kaş’a 31, Demre’ye 28 ve Elmalı’ya 26 kilogram yağışın düştüğü kaydedildi. 
Ayrıca, yağışların bugün akşam saatlerine kadar Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinde etkisini sürmesi bekleniyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAlt YapıçalışmaYolGöçük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Finli güzellerden Alanya'daki sahipsiz hayvanlara ziyaret
Finli güzellerden Alanya'daki sahipsiz hayvanlara ziyaret
Alanya Kuyumcular Odası'nın yeni yönetimi belli oldu
Alanya Kuyumcular Odası'nın yeni yönetimi belli oldu
Antalya'da kızını kaybeden babanın üçüncü kez yıkılışı
Antalya'da kızını kaybeden babanın üçüncü kez yıkılışı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim