Antalya'da araç sayısı arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 86 bin 900 adet taşıt bulunuyor. Bu taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Turizm kenti Antalya'da ise temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 86 bin 145 araç bulunuyor. Mayıs ayı verilerine göre Antalya'daki araç ayısı 6 bin 433 adet arttı. Antalya'daki taşıtların yüzde 47,2'sini otomobil, yüzde 26,3'ünü motosiklet, yüzde 17,1'ini kamyonet, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımında sonra İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 286 bin 115 motosiklet sayısı ile 325 bin 505 motosiklet olan İstanbul'dan sonra 2. sırada yer aldı.

ISPARTA'DA ARAÇ SAYISI

Isparta'da ise temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 177 bin 621 adet taşıt bulunuyor. Bu araçların yüzde 45,9'unu otomobil, yüzde 22'sini motosiklet, yüzde 14,3'ünü kamyonet, yüzde 12,8'ini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımında 29. sırada yer aldı.

BURDUR'DA ARAÇ SAYISI

Burdur'da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 135 bin 210 adet taşıtın yüzde 40,4'ünü otomobil, yüzde 25,1'ini motosiklet, yüzde 16,6'sını traktör, yüzde 11,7'sini kamyonet, yüzde 4,2'sini kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımında iller bazında 38. sırada yer aldı.