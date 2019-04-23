Antalya'da Anadolu Selçuklu Sikke Sergisi açıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde Antalya Müzesi'ndeki serginin açılış kurdelesini Antalya Valisi Münir Karaloğlu kesti. Vali Karaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yok edilmek istenen milletin emperyalizm karşısında yeniden ayaklanmasını ifade ettiğini söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu önemli günü çocuklara hediye ettiğini anlatan Karaloğlu, dünya çocuklarının bayramını kutladı. Antalya Müzesinin dünyadaki en önemli arkeolojik müzelerden biri olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "812 yıldır bu toprakları yurt tutan ecdadımızın buradaki en önemli ayak izlerinden biri sikkelerdir. Koleksiyoner Bahadır Kalaycı'nın koleksiyonundaki 771 Anadolu Selçuklu sikkesini bu nedenle sergiliyoruz" dedi.

Antalya Müzesinin gerektiği kadar tanıtılmadığına da işaret eden Vali Münir Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Müzemizi daha çok insanın ziyaretine açabilmek, daha çok insanla buluşturabilmek hepimizin görevi. Durağan müzeye çok fazla insan sokamayız. Bundan sonra farklı sergileri de müzemizde açmaya devam edeceğiz. Antalyalılar kendileri gelip görmediği müzeye başkalarını davet edemez. Önce Antalyalılar gelecek. Antalyalılar şehrinin tarihini, bu topraklarda yaşayan medeniyetlerin ayak izini görecek ki sonra da şehre gelen insanları buraya davet edebilsinler. Ben Antalyalıları müzeye sahip çıkmaya davet ediyorum. Bazen 'müze burada mı olsun dışarıya mı taşınsın' tartışması 'müzeye gidelim' tartışmasından daha çok yapılıyor. Ben tartışanlara önce, 'Siz müzeyi görün sahip çıkın' diyorum. Önemli bir müzemiz var. Ben Antalyalıların müzeye sahip çıkmasını istiyorum."

Koleksiyoner Bahadır Kalaycı ise 771 sikkenin yer aldığı sergideki eser sayısını 1071'e çıkarmak istediklerini söyledi. Vali Karaloğlu ve Kalaycı ile beraberindekiler sergiyi gezdi. Anadolu Selçuklu Sikkeleri sergisi 6 süreyle Antalya Müzesi'nde açık kalacak.