Antalya'da akıl almaz olay! Kargo çalışanına bıçak çekip...

ANTALYA'DA internet üzerinden sipariş ettiği şişme kadını almak için kargoya gelen adam, küçük bir kutuyla karşılaşınca çılgına döndü. İnternet üzerinden dolandırıldığını anlayan K.Ş. üzerinden çıkardığı bıçakla kargo personelinin telefonunu gasp ederek, kayıplara karıştı. Olay, Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden şişme kadın sipariş eden K.Ş., siparişini almak için Çatal Köprü Caddesi üzerinde bulunan kargo şubesine geldi. Kargo personeli Nesrin S.’den kargosunu isteyen K.Ş. iddiaya göre büyük bir paket yerine küçük bir kargo geldiğini görünce çılgına döndü. Üzerindeki bıçağı çıkararak kargo personelinin telefonunu gasp eden K.Ş., daha sonra olay yerinden koşarak hızlıca ayrıldı. Diğer kargo personelleri ise kaçan K.Ş.’yi yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Personelin 155’i aramasıyla birlikte olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Hiçbir suçu olmayan kargo personeli Nesrin S’nin ise olayın şokunu hala atlatamadığı gözlendi.

Polis, güvenlik kameralarından tespit ettiği K.Ş. isimli gaspçıyı yakalamak için bölgede çalışma başlattı.