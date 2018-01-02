Antalya'da 61 milyonluk bileti satan bayi belli oldu

ANTALYA 'da, Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiye çekilişinde 61 milyon lira isabet eden çeyrek bileti satan bayinin, Şarampol Caddesi'ndeki Umut Gişesi'ni işleten Orhan Kostakoğlu ve eşi Havva Kostakoğlu olduğu belirlendi.

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