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Antalya'da 61 milyonluk bileti satan bayi belli oldu

Antalya'da 61 milyonluk liralık bileti, Kostakoğlu çifti satmış

Antalya'da 61 milyonluk bileti satan bayi belli oldu

Antalya'da 61 milyonluk liralık bileti, Kostakoğlu çifti satmış

02 Ocak 2018 Salı 12:00
Antalya'da 61 milyonluk bileti satan bayi belli oldu
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ANTALYA'da, Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiye çekilişinde 61 milyon lira isabet eden çeyrek bileti satan bayinin, Şarampol Caddesi'ndeki Umut Gişesi'ni işleten Orhan Kostakoğlu ve eşi Havva Kostakoğlu olduğu belirlendi.

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Son Güncelleme: 02.01.2018 12:10
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antalya da milyonluk bileti satan bayi belli oldu
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