Antalya'da 5 falez plajına mavi bayrak

TÖRENDE, Muratpaşa Belediyesi’nin Konserve Koyu, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş falez plajlarının mavi bayraklarını Başkan Uysal, TÜRÇEV Temsilcisi Atasoy’dan teslim aldı. Atasoy, Muratpaşa Belediyesi’nin falezlerdeki tüm plajlarının mavi bayrak aldığına dikkat çekti ve “Falezlerde halk plajı modeliyle hizmet verebilmek bir başarı. Plajların mavi bayrak alması ayrı bir başarı ama bunun sürdürülebilmesi ise çok daha büyük bir başarı” diye konuştu.



Kabotaj hakkını kaybetmeyeceğiz

Başkan Uysal ise konuşmasına 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın önemine dikkat çekerek başladı. Kabotaj Bayramı’nın Türk denizciliğinin gurur günü olduğunu belirten Başkan Uysal, Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığının mücadele ve müzakereyle geri kazanıldığını belirtti. Başkan Uysal, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aydınlanma önderlerini bir kez daha saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Kabotaj hakkımızı kaybetmeyeceğimizi ifade ediyorum” dedi.



Çevre mücadelesi

Muratpaşa Belediyesi olarak ilk kez 2017’de İnciraltı, Erdal İnönü Kent Parkı ve Mobil falez plajlarına mavi bayrak aldıklarını belirten Başkan Uysal, devam eden yıllarda mavi bayrakları korurken her dönem de bir yenisini aldıklarını söyledi. Başkan Uysal, “Bütün çalışmalarımızda çevre mücadelemizin, hassasiyetimizin yansımalarını gözlemlemek mümkün. Böyle yaşamaya, düşünmeye azmetmeye devam edelim. Mavi bayrak sürdürülebilir bir çalışma ve hepimize sorumluluklar yüklüyor” diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Uysal, Erenkuş Falez Plajı’nda mavi bayrağı göndere çekti. Törenin ardından Başkan Uysal, plaja inerek günün ilk saatlerinde denizin keyfini çıkarak kent sakinleriyle sohbet etti. Erenkuş Falez Plajı’nda denize giren vatandaşlara karpuz ve kavun ikram edildi.