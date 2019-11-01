Antalya'da 3.0 büyüklüğünde deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.06'da, Akdeniz'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinin 12,67 kilometre açığındaki depremin 7,31 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.