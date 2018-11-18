Antalya'da 3. Esnaf Çalıştayı

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi ve Antalya Esnaf Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB) işbirliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen Esnaf Çalıştayı Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde yapıldı. Esnafın, sorun, talep ve önerilerinin ele alındığı çalıştayda, AESOB’a bağlı 75 odadan başkanlar, genel sekreterler ve yönetim kurulu üyeleri belediye bürokratları ile buluşarak, görüşlerini bire bir iletme imkanı buldu. 3. Esnaf Çalıştayı’nın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, oda başkanları, esnaf odaları temsilcileri, belediye bürokratları katıldı.

“Yol haritamızı esnafla birlikte belirliyoruz”

Çalıştay’ın açılışında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bu toplantılarda kendi yol haritalarını esnafla birlikte belirlediklerini ifade ederek, “Sizlerin sorunları talepleri önerileri ve eleştirileri bizim için çok önemli. Biz sizin için, hemşerilerimiz için, Antalya’ya değer katmak için yaşam kalitesi katmak için varız. Onun için bu toplantılar benim için fevkalade değerli” dedi.

2014’te “Antalya’yı birlikte yönetmeye talibiz” diyerek yola çıktığını hatırlatan Türel, “İşte bu çalıştay da birlikte bir şehri yönetme işbirliğinin en güzel örneğidir. Bu süreçte başta esnafımız olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarımızla, kanaat önderlerimizle, toplumun her kesimi ile sık sık bir araya geldik. Yol haritamızı sizlerle birlikte belirledik, birlikte şekillendirdik” diye konuştu.

“Esnaf yol göstericimiz”

İçinden geldiği esnafın toplumun can damarları, ekonominin de lokomotifi olduğunu ifade eden Başkan Türel, “Siz kazanacaksınız Antalya kazanacak. Esnaf bir şehrin kimliği, hatta ve hatta şehrin ruhudur. Sobacılar Çarşısında ayakkabıcı esnafımızı, sahaflarımızı topluyoruz. Ve esnaf odalarımıza orada hizmet verme imkanı tanıyoruz. Neden çünkü bu şehrin ruhunu kimliğini kaybetmemek için. Bir şehri geliştiren, şehre canlılık veren esnaftır. O yüzden sizin dertlerinizle dertleniyoruz. Bizim Antalya’ya bakışımız, sevgimiz, hizmet heyecanımız aşkımız laf olsun diye değil. İçimizde var. Bu yüzden sizi en yakın çalışma arkadaşlarımız, yol göstericilerimiz olarak görüyoruz.”

“Bu hizmetler birlik beraberlikle oluyor”

Antalya’da akla hayale gelmeyecek projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Türel, “İnanın bunları sizlerin ve Antalyalı hemşerilerimizin sayesinde yaptık. Sizlerin sabrı ve desteği olmasa biz bugün ne Doğu Garajı Projesini yapabilirdik, ne Şarampol Caddesini, ne Ali Çetinkaya Caddesini düzenleyebilirdik. Ne 3. Tramvay olurdu, ne de Avrupa Konseyi’nde Genel Sekreterinin elinden ödülünü aldığımız Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı olurdu. Bu işler kolay olsaydı bugüne kadar çoktan yapılırdı. Bunun için gayret, azim ve biz olmak hep birlikte olmak gerekiyor. Bu çarkın dişlilerinden bir tanesi kırılırsa bu dişli dönmüyor” şeklinde konuştu.

“Bu hizmetler daha önce yapılsaydı biz şimdi başka işler yapıyor olurduk” diyen Başkan Menderes Türel, “Şimdi 4. Etapta metro diyoruz Antalya’ya. Belki 3. Etap Raylı Sistem bizden önce yapılmış olsaydı biz metroyu bitiriyor olacaktık. Hep birlikte olduğumuzda kazanan Antalya olur.” ifadelerini kullandı.

Türel, “Şimdi yaptığımız projelerle hamdolsun artık yavaş yavaş şehre turist akışında artış var. İşte Kent Müzesi’ni yapıyoruz. Millet Bahçesi’ni inşallah açacağız seçimden önce. Ve Balbey dedik. Sobacılar Çarşısı’nda esnafımızın desteğiyle birlikte yaptığımız bu proje şimdi Balbey’le taçlanacak. Cumhuriyet Meydanı yapıldı bitti. Antalya’nın kent merkezi muhteşem bir hale gelecek. Doğu Garajı, Kültür Çarşı Merkezi, Nekropol, Ali Çetinkaya. Şarampol’ün devamını 2019’dan sonra planlıyoruz.”

19 ilçeye hizmet

Sadece merkeze değil 19 ilçeye de hizmet götürdüklerini belirten Menderes Türel, “Her ilçemizde bir marka projemiz var. Alanya’da da artık çöpten elektrik üretiyoruz. Manavgat’ta Türkbeleni millet bahçesi bitti. Açılışını yapacağız. Serik’te artıma tesisi yaptık. Aksu tarihinde ilk kez bizim dönemimizde kanalizasyonla tanıştı. Kemer’de Deniz ve Liman Caddesi düzenlemesi muhteşem oldu. Örneğin Demre’de yıllardır ihmal edilen meydan düzenlemesini gerçekleştirerek bölge esnafına çok önemli katma değer sağlayacak bir proje yaptık. Alt yapı ve üst yapı ile ilgili projeler elbette önemli. Ama beni en çok mutlu eden huzur veren projelerimiz, sosyal projelerimiz geliyor. Bu projeler ile gönül köprüsü kuruyoruz.”

Dere: “Çalıştayla esnaf kazanıyor”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de, 3 yıldır devam eden çalıştayların esnafa büyük yarar sağladığını ifade etti. Dere, “Büyükşehir Belediyemizde 2017’de yapmış olduğumuz çalıştayımızdan sonra icraatlarla dolu bir yılı geride bıraktık. Ulaşım sektöründe servisçi esnafımızla ilgili 14 ilçemizde yapılan düzenlemeyle c plakalara takip getirilmesi esnafımıza çok büyük bir kazanç sağladı. Büyükşehir Belediyemizin ve ANET yönetim kurulunun işletmiş olduğu mezbahanın Menderes Başkanımızla yapmış olduğumuz istişareler sonunda Antalya Kasaplar Odamıza devrini sağladık. Korkuteli şoförler odamızın Korkuteli otogarındaki yazıhanesi kendilerine verilerek hem esnafımıza hem odamıza önemli bir kazanç sağlamış olduk. Pansiyoncularımızın talepleri üzerine su fiyatları üzerinde indirim yapılarak esnafımıza bir kazanç sağladık” dedi.

Adlıhan Dere, “Antalya’mızı bir dünya markası haline getiren, turisti şehir merkezine çekerek esnafımızla buluşturan projelere imza atan ve şehrimizin marka değerini daha da yukarı taşıyan esnaf dostu Menderes Türel’e teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Tabela isimleri çağrısına esnaftan destek

Başkan Türel’in projeleriyle Antalya’da yaşanan büyük dönüşüme esnafın da ayak uydurmasının önemli olduğunun altını çizen Dere, “Başkanımızın Türk Dili Derneği programında yaptığı çağrı üzerine tabelalarında yabancı isim kullanan işyerleri ile ilgili biz de gerekli düzenlemeleri yapacağımıza söz veriyoruz. Özellikle tabela kirliliği ve kullanılan isimlerin yerli ve milli olması yönünde adımlar atacağız.”

Konuşmaların ardından Başkan Türel, tek tek esnafın sorunlarını dinledi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e Antalya’ya ve esnafa hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.