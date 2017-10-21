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Antalya'da 3 ayrı noktada orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde üç ayrı noktada aynı anda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

Antalya'da 3 ayrı noktada orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde üç ayrı noktada aynı anda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

21 Ekim 2017 Cumartesi 10:53
Antalya'da 3 ayrı noktada orman yangını
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EDİNİLEN bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Kumluca ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesinde üç ayrı noktada yangın çıktı. Yangına, 1 yangın söndürme helikopteri, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, dozer, Büyükşehir Belediyesi Kumluca Birimi İtfaiyeleri ve yangın ekipleri müdahale etti. 
Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine bir kilometre uzaklıkta çıkan yangının üç ayrı noktadan başlaması kasıt ihtimalini akıllara getirdi. 
Kızılçam ormanıyla kaplı 1 hektar alan yangından zarar görürken soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKumlucaBüyükşehir Belediyesi
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