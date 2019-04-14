Antalya'da 25 Kirpi ölüsü bulundu

ANTALYA'DA 25 civarında ölü kirpi bulundu. Dumlupınar bulvarı üzerinde otluk alan içinde bulunan kirpiler belediye ekipleri tarafından alındı. Yaklaşık 3 gündür bölgede olduğu belirlenen kirpilerin ölüm sebebi araştırılıyor.





Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri inceledi

Olay, bir vatandaşın ihbarı üzerine ortaya çıktı. Antalyaspor Kavşağı Dumlupınar Bulvarı üzerinde otluk alanda üst üste yağılmış halde bulunan kirpi ölüleri için bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede kirpilerin yedikleri bir maddeden zehirlenmiş olma ihtimali değerlendirilirken, ilk gün 10 civarında olan sayının iki gün içinde 25'e kadar çıktığı öğrenildi. Ekipler, kirpilerin birkaç gündür bölgede olduğunu ve karınlarının gaz oluşumundan dolayı şiştiğini tespit etti.





Büyükşehir ekipleri tarafından alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından tutulan tutanağın ardından kirpilerin bölgeden alınması için belediye ekipleri çağrıldı. Bugün sabah saatlerinde bölgeye gelen Muratpaşa belediyesi İlçe temizlik görevlileri, kirpilerin hastalıklı olma ihtimali sebebiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Atık Ekipleri'ne haber verdi. Kısa süre içinde bölgeye gelen Büyükşehirin özel ekipleri tarafından toplanan kirpi ölüleri poşetlere teker teker konulup bölgeden götürüldü.