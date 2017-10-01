Antalya'da 2016 Yılı Basın Ödülleri Sahiplerini Buldu

ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, 2016 yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması sonuçlarını açıkladı. Yazılı basın, televizyon, yılın radyocusu, sayfa tasarımı, yılın internet gazetesi, fotoğraf yarışması kategorilerinde düzenlenen yarışmada, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Adem Akalan, 'Ölümün Kıyısından Polis Kurtardı' başlıklı haber görüntüsüyle yılın en iyi televizyon ödülüne layık görüldü.

Ödüllerin belirlenmesinde jüri üyelerinin son derece titiz ve adil bir şekilde değerlendirme yaptığını belirten Antalya Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, "Türk medyasının en prestijli ödülleri haline gelen Antalya Basın Ödülleri'ne bu sene meslektaşlarımız yine büyük ilgi göstermiştir. Ödül törenlerimiz her yıl olduğu gibi emekçiye ve emeğe yakışır şekilde yapılacaktır. Gazeteciler bir yıl boyunca sahada sahne arkasında bin bir güçlükle çalışırken senede bir defa sahneye çıkmaktadır. Bu sebeple ödüller titizlikle seçilmektedir ve törenlerde aynı titizlikle yapılmaktadır. Ödül alan meslektaşlarımızı kutluyorum. Ayrıca yarışmaya eser gönderen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Hiç kuşku yok ki ödül alan meslektaşlarım diğer emekçiler adına da bu ödülü almaktadır" dedi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2016 Antalya Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması'nda ödül alan isimler şöyle:

"Yazılı basında yılın gazetecileri: Haber kategorisinde Bülent Tatoğulları -DHA (Katilin Kucağında) Araştırma-inceleme kategorisinde Esra Köksal - Akdeniz Bülten Dergisi (Antalya'nın Uyuşturucu Raporu), Röportaj kategorisinde Selma Kunar - DHA (Oğlum Küfretme Ayıptır O Bizim Bacımızdır), Güncel yazı kategorisinde İhsan Coşkun-Hürses Gazetesi (Zeynep'in Hayalleri), Murat Özgen-Sabah Akdeniz (Bir Saniyede Dünya Döner), Spor kategorisinde Ejder Benteşen-Sabah Akdeniz (Amatörün Sağlığı Tesisatçıya Emanet), Ekonomi kategorisinde Ebru Küçükaydın - Antalya Life Dergisi (Krizi Bırak Teşvike Bak).

Televizyon ödülleri; Adem Akalan-(İHA) (Ölümün Kıyısından Polis Kurtardı), program kategorisinde, Hasan Hatapçı-TRT Antalya (Akkarınlı Ebabil Kuşları), En iyi görüntü kategorisinde Bekir Bektaş - Anadolu Ajansı (Cabbar ile Metin'in 20 Yıllık Dostluğu).

Yılın radyocusu: Hatice Aslan Ersan-TRT Antalya Radyosu (Gecenin İçinden 'Ben Ömer').

Sayfa tasarımı: Orhan Sert- Sabah Akdeniz (23.04.2016 tarihli Sabah Akdeniz 1'inci Sayfa).

Genç İletişim Ödülü: Haber dalında Efe Aktuğ-Mesut Yaramış-Musa Aldemir A.Ü. İletişim Fakültesi (Taraftar Proje Gazetesi)

Yılın fotoğrafları: Yılın haber fotoğrafı dalında Süleyman Elçin Anadolu Ajansı (Emzikli Kurtarma) ve Ramazan Bozca - Akdeniz Manşet Gazetesi (Son anda), yılın spor fotoğrafı Serdar Yavuz, ( Eli Kimin Cebinde), Süleyman Elçin Anadolu Ajansı - (Röve kafa), yılın turizm fotoğrafı Ramazan Bozca - Akdeniz Manşet Gazetesi (Apollon), yılın doğa çevre fotoğrafı İbrahim Laleli- DHA (Poyraz07 Aile Boyu Şemsiye), yılın kültür sanat fotoğrafı Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı (Gökyüzünde Dans) ile yılın siyaset fotoğrafı ödülü Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı (Yıldırım'dan Uzun Atlama)."

Ayrıca Nuri Dağtekin Özel Ödülü'ne Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Rıza Özel ve Sabah Gazetesi Ankara Eki Yayın Yönetmeni Osman Altınışık layık görüldü. AGC'nin özel ödülü ise Fame Hotel's grubuna verildi.