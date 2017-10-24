Antalya'da 2 kişi göçük altında kaldı

ANTALYA'NIN Elmalı İlçesi’nde bahçede kazı yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Kazı yapan 2 kişi toprak altında kalırken, bölgeye sevk edilen ekipler kurtarma çalışması başlattı.

Elmalı’ya bağlı Bayralar Mahallesi’nde Şaban Şener, Eşref Malbant ve adı henüz öğrenilemeyen oğlu, Y.Y.’ye ait bahçede kazma ve kürekle kazı yaparken, saat 22.00 sıralarında göçük meydana geldi. Şaban Şener ve Eşref Malbant üzerlerine yığılan toprağın altında kalırken Malbant’ın oğlu ise beline bağlı ipe tutunarak kuyudan çıkmayı başardı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Elmalı Belediyesi’ne bağlı iş makineleriyle Jandarma ekipleri bölgeye gelerek göçük altında kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı. Olay yerine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş ve Belediye Başkanı Ak Partili Ümit Öztekin de çalışmaları takip etti.

Yaklaşık 10 metre derinlikde toprak altında olduğu belirtilen Şaban Şener ile Eşref Malbant’a ulaşmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Şener ile Malbant’ın aşağı indiği belirtilen iki ayrı ipin uçlarının kuyunun yanındaki ağaca bağlı olduğu görüldü. Ekipler halatın ucunda olduğu tahmin edilen Şener ve Malbant’a ulaşmaya çalışıyor.

CESETLERİNE ULAŞILDI

Antalya’nın Elmalı İlçesi’nde bahçede kazı yapıldığı sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalan Şaban Şener ile Eşref Nalbant’ın cesetlerine ulaşıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunan Şener ve Nalbant’ın cesetleri yaklaşık 14 metre derinlikte bulundu. Cesetler toprak altından çıkarılarak halat yardımıyla yukarı taşındıktan sonra otopsi için morga konuldu.