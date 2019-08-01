Antalya'da 196 bin kurbanlık kesilecek

KURBAN Bayramı'nda Türkiye genelinde 850 bin büyükbaş 2 milyon 800 bin küçükbaş hayvanın kesilmesi öngörülüyor. Antalya'da özelinde ise 11 bin büyükbaş ve 185 bin küçükbaş hayvanın kurban edilmesi bekleniyor. Besicilerin yaklaşık 6 ay süreyle bakımını yaptıkları kurbanlıklar çeşitli kentlerden Antalya'ya getirilerek satışa sunuldu. Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, kurbanın insan sağlığı, hayvan sağlığı, çevre, ekonomik ve hijyen boyutu bulunduğunu söyledi. veteriner hekim kontrolü dışında yetiştirilen, sevki yapılan satışa sunulan hayvanlardan bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının yayılma riski bulunduğunu, kesilen hayvanlardan elde edilen etlerin ise insan sağlığı açısından önemli risk oluşturduğunu söyledi.



HAYVAN HASTALIKLARINA DİKKAT

Kurbanlık hayvanların sokaklarda dolaştırılması, meydanlarda bekletilmesi, satın alınan hayvanların evlerin bahçelerinde, balkonlarında tutulmasının da tehlikenin boyutunu arttırdığına değinen Başkan Karabayoğlu, "Kasaplık hayvanlar birçok hastalığın kaynağı olabilir ve bu hastalıkları insanlara bulaştırabilir. Hayvanlardan insanlara geçen bu hastalıkların özellikle kurban bayramlarında görülme sıklığı yaklaşık yüzde 30 oranında artmaktadır. Türkiye ve pek çok komsu ülkede bruselloz, kist hidatide, sistiserkoz, sarkoplazmoz, verem, toksaplazmoz şarbon, Kırım Kongo kanamalı ateşi gibi zoonoz hastalıklar günümüzde hala görülmekte olan önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaya devam etmektedir" dedi.



'AŞILARI YAPILMIŞ OLSUN'

Kurbanlık hayvan sevk ettirecek yetiştiricilerin bu nedenle gerekli aşılamaları yapması gerektiğine değinen Başkan Murat Karabayoğlu, "Hayvanlarını kayıt altına aldırması, küpelerini taktırmış ve pasaportlarını düzenletmiş, araçlarını dezenfekte ettirmiş olmaları, menşe şahadetnamesi ya da sevk raporu bulundurmaları zorunludur" dedi.



KURBANLIK ALIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Kurbanlık hayvan alımlarında dikkat edilecek hususları da sıralayan Murat Karabayoğlu, "Veteriner sağlık raporu ve mense şahadetnamesi olmayan, sığır ve mandalarda küpesi ve pasaportu bulunmayan, çok zayıf, gebe, yeni doğum yapmış, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış, tüyleri karışık ve mat olan, bakışları ve dış görünümü cansız, pis kokulu ishali ve burun akıntısı olan, çevreye karsı aşırı tepkili veya çok duyarsız olan hayvanların alınmaması gerekmektedir" diye konuştu.



KESİMDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Kurbanlık ruhsatlı mezbaha ve kombinalarda veya geçici kesim yerlerinde kesilmesi gerektiğine de değinen Başkan Karabayoğlu, şöyle dedi:"Kesim öncesi kurbanlık hayvanlar yorgun olmamalı. Kesimden önce yaklaşık 12 saat yem verilmemeli. Kesim öncesi hayvanı strese sokacak kötü muamele ve hareketlerden kaçınılmalı. Kesim yeri temiz olmalı ve akarsu bulunmalıdır. Kesim yapan kişinin sağlıklı ve temiz olması gerekir. Hastalıklı doku ve organların kesimi sırasında kirlenen bıçaklar dezenfekte edilmelidir. Kesim mümkünse askıya alarak yapılmalıdır. İç organlar yüzme işi en kısa sürede çıkarılmalıdır. Hastalıklı akciğer ve karaciğerler köpeklere verilmemelidir. Kesim sırasında kan, bağırsak içeriği gibi maddelerle çevrenin kirlenmesi engellenmelidir. Tüketilecek sakatatlar temiz bir şekilde çıkarılmalıdır." Kurban atıklarının çöp varillerine ve gelişi güzel çevreye atılmaması gerektiğini belirten Başkan Murat Karabayoğlu, "Atıklar kanalizasyon kanallarına dökülmemelidir. Çevre temizliği ve halk sağlığı açısından bu tür atıklar sokak hayvanlarının erişemeyeceği şekilde derin çukurlara gömülmelidir. Bulaşmayı önlemek için taşıma araçları, kesim aletleri, makine ve çalışma yüzeylerinin temizliği sağlanmalıdır. Kaba kirlerin temizlenmesi sonrası uygun bir dezenfektan kullanılmalıdır" dedi.



KURBAN ETLERİNİN OLGUNLAŞMASI VE MUHAFAZASI

Başkan Murat Karabayoğlu, kurban etinin parçalar halinde temiz kaplara konularak güneş görmeyen serin bir yerde 5- 6 saat bekletilmesi gerektiğini, daha sonra buzdolabına kaldırılması gerektiğini söyledi. Kurbanlık etler henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde konulmasının bozulmaya ve yeşillenmeye yol açtığını kaydeden Karabayoğlu, "Böyle kısımlar kesinlikle tüketilmemeli atılmalıdır. İyi muhafaza edilerek buzdolabına kaldırılmış etler 12 ila 24 saat bekletildikten sonra tüketilmelidir. Kurbanlık etin dayanma süresi, kesim kalitesi ve et parçasının büyüklüğüne göre değişmekle beraber normal buzdolabı koşullarında 5 veya 6 gündür. Bu süre kıymada genellikle 3 gündür. Eğer daha uzun süreli muhafaza düşünülüyorsa etler derin dondurucuda -18 derecede muhafaza edilmelidir" diye konuştu.



KURBAN DERİSİNİN EKONOMİYE KATKISI

Başkan Murat Karabayoğlu, kasaplık bir hayvanın kesimi sonucunda elde edilen değerin yüzde 70'inin et, yüzde 20'sinin sakatat, yüzde 10'unun da deri olduğuna işaret etti. Kontrollü kesimler sonucu elde edilen deri miktarının yıllık yaklaşık 10 milyon adet olduğunu ifade eden Başkan Karabayoğlu, "Kontrolsüz kesimlerin yapıldığı Kurban Bayramı'nda ise 3,5-4 milyon adet derinin elde edildiği tahmin edilmektedir. Kurbanlık hayvan kesimlerinde kesici ve yüzücülerin bu iste usta olmaması, kullanılan alet ve ekipmanların yetersizliği, kesim yerlerinde yeterli teknik ve hijyenik şartların bulunmamasından dolayı kusurlu diye isimlendirdiğimiz deriler elde edilmekte, derilerdeki fireler artmakta ve kalite düşmektedir. Yaklaşık 200 milyon liralık kurban derisinden 20 milyon liralık kısmı heba olmaktadır" dedi.