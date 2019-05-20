Antalya'da 19 Mayıs'ı bin 800 metre zirvede kutladılar

Antalya'da bir grup dağcı ve trekingci ulusal kurtuluş mücadelesinin başladığı 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümünü ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Antalya'nın bin 800 metre yüksekliğindeki zirvede kutladı

Antalya'da 19 Mayıs'ı bin 800 metre zirvede kutladılar
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BEYDAĞLARI Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (BEYDOSK) üyesi dağcılar ve trekkingcilerden çoğunluğu kadınlardan oluşan 45 sporcudan oluşan ekip, iniş ve çıkış zaman zaman yüzde 61 eğimli olan parkuru 7,5 kilometre yürüyüşün ardından bin 250 rakıma ulaştı. BEYDOS ekibi daha sonra deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Beydağları'nın devamı Sarpkatran zirvesine tırmandı. 
BEYDOSK ekip lideri Metin Atasayar, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yüce insan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalizme karşı bağımsızlık savaşının başladığı gün olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı Sarpkatran Dağı 1800 metre zirvesinde kutladık'' dedi. 
Dağcı sporcular, zirvede Türk bayrağı açıp, ''Yaşasın Cumhuriyet'', üzerinde Atatürk resmi bulunan ''Biz bu karanlık yolun sonunda doğacak güneşi görüyoruz'' şeklinde pankart açtı. 

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