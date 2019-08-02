Antalya'da 19 bin 630 kadın üreticiye eğitim

ANTALYA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bir ilki gerçekleştirerek, 19 ilçede sadece kadın çiftçilere yönelik eğitimler verdi. 2019 yılının ilk 6 ayında 19 ilçenin tamamında yürütülen çalışmalarla sadece kadın çiftçilerin katıldığı toplantılar yapıldı. Toplantılarda, 19 bin 630 kadın çiftçiye ulaşıldı. Kadın çiftçilere, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman personeli tarafından gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında teorik bilgilerin yanında uygulamalı eğitimler de verildi. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kadın üreticileri pozitif ayrımcılık kapsamında her zaman desteklediklerini söyledi. Özen, "Bu toplantılar ile kadın çiftçilerimizin üretimde bilinçlenerek tarıma daha fazla katma değer vermeleri amaçlanmaktadır. Bu toplantılar her hafta düzenli yapılıyor. Amacımız daha çok kadın çiftçiye ulaşmak" dedi. Yeniliklere açık olmaları ve uzman görüşlerine daha çok önem vermeleri dolayısıyla kadınlara yönelik eğitim çalışmalarının daha verimli olduğunu aktaran Özen, kadın çiftçiler ile ilgili çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini belirtti.