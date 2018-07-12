Antalya'da 15 Temmuz şehitleri anısına kan bağışı

İL Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay’ı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi tarafından Kazım Özalp Caddesi’nde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Görevliler tarafından çocuklara Sağlık Bakanlığı’nın boyama kitabı, hikaye kitabı, diş macunu ve diş fırçası, dağıtıldı. Bağış formunu dolduran ve kan vermeye sakıncası olmayan kişiler Kızılay’ın kan alma biriminde bağışta bulundu. Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de destek verdi. Gün boyunca 100 ünite kan toplanması hedefleniyor.