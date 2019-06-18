Antalya'da 15 Temmuz hazırlıkları başladı

ANTALYA Valiliği Toplantı Salonunda, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, kamu kurumlarının il müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. 15 Temmuz'un üçüncü yıl dönümünde gerçekleştirilecek anma programları için 31 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir genelge yayımladığını belirten Vali Münir Karaloğlu, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde anma programları düzenleneceğini belirtti.

'UNUTMAMALIYIZ, UNUTTURMAMALIYIZ'

Toplumsal hafızalardan 15 Temmuz Kalkışması ve darbe girişimi benzeri olayların unutulması ve unutturulması halinde vatan hainlerinin fırsat buldukları ilk anda bu olayların benzerlerini tekerrür ettirmeye çalışacaklarını vurgulayan Vali Karaloğlu, “O gece 251 vatan evladımız şehit, 2 bin 194 vatan evladımız gazi oldu. Büyük bir dram oldu bu toplumda. Şehitlerimize rabbim rahmet etsin, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. İnşallah rabbim bir daha benzer olayları milletimize yaşatmasın" dedi. 15 Temmuz'da yaşananların unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Vali Karaloğlu, "Bir daha bu ve benzeri olayların yaşanmaması için bizim de toplum hafızasında o gece yaşananları diri tutmamız, zaman zaman hatırlatmamız lazım. Çünkü günlük meşgale içinde yaşanan şeyleri unutuyoruz. Bundan da vatan hainleri tekrar fırsat bularak benzerlerini bu millete yaşatıyor, yaşatmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

SİVİL TOPLUMA KATKI ÇAĞRISI

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde anma programlarının en güzel şekilde gerçekleştirileceğine değinen Vali Karaloğlu, “Özellikle sivil tolum kuruluşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını ve anma programlarına destek vermesini ve özgün etkinliklerle anma programlarına katkı sunmalarını bekliyoruz" dedi.

28 HAZİRAN SON GÜN

Etkinlikler Türkiye genelinde Demokrasi ve Milli Birlik Günü adı altında yapılacak ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşecek. Antalya'da kamu kurumları ve STK'lar 28 Haziran'a kadar gerçekleştirecekleri etkinlikleri Vali Yardımcısı Nurettin Ateş başkanlığındaki protokol heyetine bildirecek. Bildirilen etkinlikler valilik genelgesiyle yayımlanacak.

DEMOKRASİ NÖBETİ

15 Temmuz günü Antalya Valiliği himayesinde 19 ilçenin merkez camisinde şehitler için mevlidi şerifler okunacak. Saat 11.00'de şehitlik ziyaret edilecek. Saat 19.00'da Varyant'tan başlayıp Konyaaltı Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar anma yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek anma etkinlikleriyle 'Demokrasi Nöbeti' tutulacak. Hafta boyu düzenlenecek birçok etkinlikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü Antalya'da anılacak.