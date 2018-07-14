Antalya'da 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak isteyenler için 13 saatlik ücretsiz ulaşım kararı aldı. Belediyenin resmi plakalı araçları, ANTRAY, Nostalji Tramvayı vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için 15 Temmuz Pazar saat 18.00'den 16 Temmuz Pazartesi saat 07.00'a kadar otobüs ve tramvay ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak.