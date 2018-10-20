Antalya'da 12 liralık 'sahil' zaferi

YAŞADIĞI olayın detaylarını anlatan Erol Çebi, “Eşimle birlikte deniz kenarında yürüyüş yapmak istedik. Büyükşehir Belediyesi tarafından günlük piknik alanı olarak ayrılan bölgeye geldiğimizde kapı girişinde araç sahiplerinden 18 TL, yayalardan ise kişi başı 6 TL ücret alındığını öğrendim. Görevli ücret ödemeden deniz kenarında yürüyüş yapamayacağımızı söyledi. Bunun üzerine 12 TL ödemek zorunda kaldım” dedi.

UYGULAMA DOĞRU DEĞİL

Verdikleri ücret karşılığında kendilerine fiş kesildiğini, fişte yer alan plaka bölümünde ise ad soyad bilgisinin yazıldığını vurgulayan Çebi, “Fişte otopark hizmeti aldığımız, plaka kısmında ise ismim vardı. Yani mesire alanına yaya olarak girdiğimiz halde bizden 12 TL otopark ücreti alındı. Böyle bir ücretlendirme uygulamasının doğru olmadığını düşünerek 12 liranın iadesini istedim” diye konuştu.

HACİZ İŞLEMİ BAŞLATACAĞIM

Tüketici hakem heyetine yaptığı başvurun sonuçlandığını kaydeden Çebi, şöyle devam etti: “Ben 12 liranın değil, vatandaşlık hakkımın peşine düştüm. Hakem heyeti de kanunlar ışığında haklı olduğuma kanaat getirdi. Şu ana kadar ilgili şirketten geri ödeme almadım. Ödeme yapılmazsa haciz işlemi başlatacağım.”

ŞİRKET SAVUNMA YAPMADI

Başvuruyu değerlendiren Kepez İlçe Tüketici Hakem Heyeti, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren şirketin savunma yapmadığına dikkat çekerek karar tutanağında şu tespitlere yer verdi: “Vatandaşa kesilen fişte otopark ücreti altında tahsil edilen ücretin plakaya göre değil, isme göre tahakkuk ettirildiği, tahakkuk ettirilen ücret hususunda şikâyet edilen tarafın aksine kanıtlanır bilgi ve belge sunulmadığı tespit edilmiştir.”

UYGULAMA HAKKANİYETE AYKIRI

“Ayrıca Kıyı Kanununun 5. maddesinde ‘Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır’ denildiğinden halka açık alanlarda vatandaştan ücret alınmasının ve bunu otopark ücreti adı altında tahsil edilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olması sebebiyle vatandaştan haksız yere tahsil edilen 12 TL’nin tüketiciye iadesine karar verilmiştir. Kararın yerine getirilmemesi halinde İcra ve İflas Kanunu hükümleri yerine getirilecektir.”

KAYNAK: HÜRRİYET