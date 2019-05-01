Antalya'da 1 Mayıs kutlamaları

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sabah saatlerinde başlayan etkinliklerde, bazı siyasi partiler ile sivil toplum örgütleri temsilcileri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sundu. Törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin de katıldı. Grup, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Alkollü olduğu görülen bir vatandaş da grubun arasına girmek istedi. Polisin defalarca uzaklaştırdığı alkollü vatandaş, uzun süre polisi uğraştırdı.

Vatan Partisi Antalya İl Başkanlığı da çelenk töreninin ardından ayrı bir basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Rıza Türkmendağ, öğleden sonraki kutlama programına İstiklal Marşı'nın okunmaması ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmaması nedeniyle katılmayacakları söyledi. Türkmendağ, "HDP ile yan yana yürüyerek İstiklal Marşı'nı okumadan emek savunulabilir mi?" dedi.