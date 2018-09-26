Antalya çocuklar için düğmeye bastı

VALİ Münir Karaloğlu Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde düzenlenen Çocuk Koruma Hizmetinde İl Koordinasyon Toplantısına katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Karaloğlu, kurulun Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kurulduğunu belirtti. Kurulun görevinin çocukların suça sürüklenmeden, suç mağduru ve istismar olmadan önce önleyici tedbirler almak olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, “Risk analizi yaparak çocukların korunmasına yönelik tedbirleri almak istiyoruz. Bununla ilgili yapılanları gözden geçirerek ve birimler arasında koordinasyonu gerektirerek konuları teker teker tartışacağız. İl düzeyinde kararlar alacağız.” dedi.

Hedeflerinin, çocuklara daha huzurlu ve daha mutlu olacakları bir hayat sunmak olduğunu aktaran Vali Münir Karaloğlu, onları risk alanlarından uzak tutarak suça sürüklenmelerini, istismarlarını ve herhangi bir suçun mağduru olmasını engelleyecek önlemler alacaklarını şu cümleyle ifade etti; “Yangın çıktıktan sonra yangını söndürmek değil, yangının çıkmasını engel olmak amacındayız"

Vali Münir Karaloğlu’nun konuşmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri çocuk koruma hizmeti amacıyla belirledikleri sorunları ve çözüm planlarını anlattı.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan, İl Emniyet Müdür Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı